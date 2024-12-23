Kabine Toplanıyor: Asgari Ücret ve Suriye Gündemde!

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün Beştepe’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanıyor. Toplantının ana gündem maddeleri arasında asgari ücret artışı ve Suriye’deki gelişmeler yer alıyor. Ayrıca, ulusal ve uluslararası önemli konular da masaya yatırılacak.

Asgari Ücrette Kritik Süreç

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücrette yapılacak düzenlemeye ilişkin bir sunum gerçekleştirecek. Geçtiğimiz hafta üçüncü toplantısını yapan Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nda işveren kesimi rakam açıklamazken, Türk-İş 29 bin 583 lira talep etmişti. Kabine, işçi ve işveren arasında denge sağlayacak bir çözüm üzerinde yoğunlaşacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, konuya ilişkin talimatlar vermesi bekleniyor.

Suriye Gündemi ve Yeni Adımlar

Toplantıda Suriye’ye yönelik politikalar da ayrıntılı şekilde ele alınacak. Terör örgütü PKK/YPG’ye karşı izlenecek stratejiler ve Suriye’deki yeni hükûmetle yürütülecek ilişkiler değerlendirilecek. Suriyeli mültecilerin güvenli dönüşü konusu da önemli başlıklar arasında. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bugüne kadar yurtlarına dönen mültecilerle ilgili kabineye bilgi verecek.

Diğer Gündem Maddeleri

İsrail ve Gazze Krizi: İsrail’in saldırıları, Gazze’deki insani durum ve Türkiye’nin Filistin halkına yardımları toplantıda ele alınacak.

İsrail’in saldırıları, Gazze’deki insani durum ve Türkiye’nin Filistin halkına yardımları toplantıda ele alınacak. MTV İndirimi: Kulislerde, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) artış oranında indirime gidebileceği konuşuluyor.

Kritik kararların alınmasının beklendiği toplantı, hem ekonomik hem de dış politikadaki önemli gelişmeler açısından dikkatle takip edilecek.