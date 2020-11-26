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​Isparta ve Burdur El Ele Melikler Köprüsü Yolunu Asfaltlıyor

İKİ İL EL BİRLİĞİ İLE MELİKLER KÖPRÜSÜ YOLUNU ASFALTLIYOR Isparta'nın Sütçüler ilçesinden Antalya'ya ulaşımı 50 kilometre kısaltan Melikler Köprüsü yolunda Burdur hattında asfalt çalışmaları başladı.

​Isparta ve Burdur El Ele Melikler Köprüsü Yolunu Asfaltlıyor
ISPARTA
G.Tarihi: 26.11.2020 11:12
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Isparta ve Burdur El Ele Melikler Köprüsü Yolunu Asfaltlıyor
İlimiz Sütçüler ilçesinden Antalya'ya ulaşımı 50 km kısaltan Melikler Köprüsü’nün Burdur hattında asfalt çalışmaları başladı. Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu ve Burdur Valisi Ali Arslantaş, yöre halkının 50 yıllık rüyası olan ve artık bitimine çok az kalan sıcak asfalt çalışmalarını yerinde incelediler.
İki il arasındaki dostluğun bir göstergesi olarak çalışmalar Burdur ve Isparta İl Özel İdareleri ekiplerince birlikte yürütülüyor.
Yolda, Isparta İl Özel İdaresi tarafından yapılan 4,5 km sıcak asfalt çalışması ile Burdur İl Özel idaresi tarafından yapılan 4,5 km beton yolu yerinde gören Vali Ömer Seymenoğlu ve Vali Arslantaş, çalışmaların son durumuyla ilgili İl Özel İdare yetkililerinden bilgi aldılar.
Asfalt işlemlerinin başladığı bağlantı yolunun, özellikle Sütçüler ve Eğirdirli vatandaşlar için adeta can yolu olduğunu kaydeden Vali Ömer Seymenoğlu, yolun iki ilin güç birliği sayesinde kısa sürede vatandaşların kullanımına sunulacağını söyledi.
Vali Seymenoğlu; “Öncelikle Burdur Valimize ve Burdur İl Özel İdaresine çok teşekkür ediyorum. Çünkü bu yol Eğirdir'e bağlantı yolu. Özellikle Sütçüler-Yazılı Kanyon, Eğirdir-Kovada Gölü yolunu kullanan vatandaşlarımız için burası can yoluydu. Önceki yıllarda arkadaşlarımız sağ olsunlar her türlü imkanı yaratmış, destek vermişler. Alt yapısını ve köprüsünü yapmışlar. Üst yapısını yapmak da Burdur Valisi ve bize nasip oldu. İş birliği içerisinde, siyasetçilerin ve İl Genel Meclisi’nin de desteğini alarak bu yolu vatandaşımızın kullanımına birkaç gün sonra açmış olacağız. Bu yıl İl Özel İdaresi olarak 5 aylık sürede 185 km asfalt çalışması yaptık. Buradaki çalışmalar sezonun son çalışması. Bundan sonra ekiplerimiz kış hazırlıklarına başlayacak. Çalışmalarda emeği geçen tüm İl Özel İdaresi çalışanlarına teşekkür ediyorum dedi.
Vali Arslantaş ise yaptığı açıklamada; “Yapılan yol çalışması; dostluğun, dayanışmanın, iş birliğinin ortak çalışma kültürünün tecessüm etmiş halidir. 9 km yolun 4,5 km’si Burdur, 4,5 km’si Isparta İl Özel İdareleri olarak birlikte gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Bunun hem bölgede yaşayan vatandaşlarımıza hem bu yolu kullanacak herkese hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Emeği geçen başta Sayın Isparta Valimiz olmak üzere her iki ilin il genel meclisi üyelerine ve çalışanlarına il özel idaresi çalışanlarına teşekkür ediyorum. Darısı bir an önce Burdur - Isparta arasını 14 km’ye indirecek olan dostluk yolunun tamamlanmasına olsun.” dedi.
Burdur Elsazı Köyü Muhtarı Ömer Ali Çimenkaya ise 50 yıllık hayallerinin sırasıyla gerçekleşiyor olmasından duyduğu memnuniyeti aktararak Isparta ve Burdur Valililerine teşekkürlerini iletti.
 
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