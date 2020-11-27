Covid-19 pandemisi ile mücadele amacıyla Sağlık İçin, Hepimiz İçin sloganıyla;MASKE + MESAFE + TEMİZLİK kuralları başta olmak üzere İl Hıfzıssıhha Kurulunca alınan tüm önlemlere yönelik denetimlere aralıksız olarak devam ediliyor.Vali Ömer Seymenoğlu koordinasyonunda Vali Yardımcıları, Kamu Kurum ve Kuruluş Müdürleri, Belediye Yetkilileri, Meslek Oda Başkanları ve Kamu Çalışanlarından oluşturulan ekipler Isparta il merkezinde habersiz denetimler gerçekleştiriyor.Kontrollü sosyal hayatın her adımının titizlikle incelendiği denetimlerde iş yeri sahiplerinden, çalışanlardan ve vatandaşlardan kurallardan kesinlikle taviz verilmemesi isteniyor.Denetimlerde kuralları ısrarla ihlal edenlere ise idari para cezası uygulanarak gerekli yasal işlemler derhal başlatılıyor.ISPARTA VALİLİĞİ