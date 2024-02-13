Isparta ve Bölge İçin Meteorolojiden Kritik Uyarı

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Isparta'nın güneyi (Sütçüler, Aksu, Yenişarbademli, Eğirdir) ve Burdur'un doğusunda (Bucak, Çeltikçi, Ağlasun) bu akşam (12.02.2024 Pazartesi) saatlerinden itibaren yerel kuvvetli (21-50 kg/m2) ve yer yer çok kuvvetli (40-70 kg/m2) sağanak yağış beklenmektedir.Ani sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları önem arz etmektedir. Yağışlı hava koşullarına karşı alınacak önlemler, olası riskleri minimize etmede yardımcı olacaktır.