İyi Parti Belediye Başkan Adayı Ahmet Tural'ın Emeklilere Yönelik Projeleri

Isparta'da 31 Mart yerel seçimleri öncesi, İyi Parti Belediye Başkan Adayı Ahmet Tural, Tüm Emekliler Derneği üyeleriyle bir araya gelerek emeklilere yönelik projelerini açıkladı. Tural, seçildikleri takdirde emeklilere odaklı gerçekleştirecekleri icraatlar arasında öncelikli olarak emeklileri konut sahibi yapmayı vaat etti.Ahmet Tural, seçim çalışmaları kapsamında Isparta'nın farklı kesimlerine dokunan projelerini tanıttı. Özellikle düşük maaşla geçim savaşı veren emeklilerin refah seviyesini artırmak adına yapacakları yatırımlara vurgu yaptı.Tüm Emekliler Derneği buluşmasında Dernek Başkanı Hayati Yıldız, Ahmet Tural'a desteklerini ifade ederek, İlimizde 120 bin emeklinin çeşitli ekonomik ve sosyal sorunlarının bulunduğunu belirtti. Emeklilerin, belediyenin sosyal projelerine katılma isteğini dile getiren Yıldız, özellikle el beceri kursları, atölye, otobüslere ücretsiz biniş gibi taleplerini Ahmet Tural'a iletti. Ayrıca, emeklilerin kültür turları, çocuklarına istihdam sağlanması ve konut projelerine destek talepleri de sıralandı.Ahmet Tural, emeklilere konut sözü verdiklerini noter onaylı bir taahhütname ile duyurdu. Emeklilere reva görülen düşük maaşlar ve zamlarla ilgili eleştirilerde bulunan Tural, seçildikleri takdirde 5000 sosyal konut yapacaklarını ve Belmaş ruhunu canlandırarak uygun ödeme koşullarında emeklileri ev sahibi yapacaklarını söyledi.Toplu konut alanları açılmadıkça kooperatifleşmenin mümkün olmadığını belirten Tural, kentsel dönüşümü destekleyeceklerini ve Belmaş'ı canlandıracaklarını ifade etti. Ayrıca, emeklilere özel olarak Isparta Emekli Kent Kartı projesini hayata geçireceklerini ve belediyenin sunduğu hizmetlerden ücretsiz veya uygun koşullarda yararlanmalarını sağlayacaklarını söyledi.Emeklilerin sosyal ve kültürel etkinlikler için taleplerini küçük görmediklerini ifade eden Tural, emeklilere yönelik sosyal yaşam merkezi projeleriyle parklarda, kent meydanında rahatça vakit geçirebilmelerini sağlayacaklarını belirtti.Ahmet Tural, emeklilerden destek isteyerek, 31 Mart yerel seçimlerinde birlikte Isparta'yı yönetmeyi ve "İyi Belediyecilik" anlayışını hayata geçirmeyi hedeflediklerini dile getirdi. Başkan Adayı Tural'a teşekkür eden emekliler, projelerine güvendiklerini ve umutlu bir şekilde Tural'ın döneminde emeklilerin yüzünün güleceğine inandıklarını ifade ettiler.