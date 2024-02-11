-SDÜ'nün ilham veren yayınları

SDÜ Yaşayan Kültürel Miras '''' için '''' yapmaya devam ediyorSüleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi (GSF) Geleneksel Türk Sanatları Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Genç, Küresel Isınma ve yok oluşlara neden olan Küresel İklim Değişikliği ile etkin mücadele için önemli bir değer hâline gelen ''Kökboyama'' alanında farkındalık oluşturmaya devam ediyor.''Doğa Ana''nın sunduğu saf ve doğal bitki, kök, soğan ve yaprakları ile deniz canlılarından üretildiği için kanserojen madde ihtiva etmeyen; bebek, çocuk giysileri başta olmak üzere hassas ve kritik alanlarda Dünya'nın güçlü kurumları tarafından koleksiyonları yapılan Kökboyama için ''İyi Koruma Uygulamaları'' artarak sürdürülüyor.Kirletici unsurlardan uzak, saf, doğal, temiz ve sağlıklı bir üretim şekli olan Kökboyama için yeni kuşaklara da kavramsal, görsel ve etkileşimli atölye çalışmaları ile bilinçlendirme çalışmaları hayata geçiriliyor.Aynı zamanda SDÜ Isparta'nın Somut Olmayan Kültürel Mirasları Tespiti Proje Koordinatörü olan SDÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Genç, çocuklara yönelik ''Kökboyama'' atölyesi yaptı.Prof. Dr. Genç, Somut Olmayan Kültürel Miras Unsuru olan ''Kökboyama'' uygulamasının bilimsel yöntemlerle kayıt altına alınması, yayın hâline getirilmesi, korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması için bilgi, fikir üreten ve emek veriyor.Buna son örnek 31 Ocak Çarşamba günü 14.30-17.00 saatleri arasında SDÜ Doğal Boyama Atölyesi'nde gerçekleştirildi. 6-9 yaş aralığındaki çocuklar ile ailelerine yönelik etkileşimli atölye çalışması yapıldı.Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi'nin (ISUBÜ)''Doğa ve Orman Okulu'MEğitimleri Projesi''ne dâhil olan 6-9 yaş aralığındaki çocuklar SDÜ Doğal Boyama Atölyesi'nde ''Kökboyama'' deneyimledi.ISUBÜ de Doğa ve Orman Okulu'm Eğitimleri Projesi ile çocuklara çevre bilinci ve sürdürülebilirlik konularında farkındalık kazandırmayı amaçladığını açıkladı. Projeye ilişkin bilgi notunda şu noktalar paylaşıldı:''-Doğanın değerini anlamak-Doğal kaynakları korumak-Geri dönüşüm yapmak gibi etkinlikler, çocukların çevre sorumluluğunu ve sürdürülebilirlik bilincini geliştirir.Orman Okulu Eğitimi, çocuklara unutulmaz deneyimler sunar ve onları doğanın değerini anlamaya teşvik eder. Çocuklar, orman okulu sayesinde doğayı deneyimleyerek öğrenir, doğa sevgisi ve çevre bilinci geliştirir ve sağlıklı bir şekilde büyümelerine katkıda bulunur.''21'inci yüzyılın en önemli değerlerinden biri hâline gelen ''sürdürülebilirlik'' kavramının güçlü enstrümanlarından biri olan ''Kökboyama'' alanında SDÜ eserlerinden bazılarını incelemek isteyenler için:https://www.youtube.com/watch?v=-mYE35MsrAQ&t=103s