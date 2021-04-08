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Isparta Valisi Seymenoğlu, Terziler Sitesi’nde İncelemelerde Bulundu

Isparta Valisi Seymenoğlu, Terziler Sitesi’nde İncelemelerde Bulundu
ISPARTA
G.Tarihi: 08.04.2021 00:38
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Isparta Düğün Salonları
Vali Seymenoğlu Yalvaç Terziler Sitesi’nde İncelemelerde Bulundu
Vali Ömer Seymenoğlu , 12 Mart 2021 tarihinde çıkan yangınla büyük hasar gören Yalvaç Terziler Sitesi’nde incelemelerde bulunarak konuyla ilgili bir toplantı düzenledi. Toplantıda, meydana gelen olayla ilgili bugüne kadar yapılan çalışmalar ve bundan sonra yapılacak yardımlarla ilgili görüş alış verişinde bulunuldu.
Toplantıya Yalvaç Kaymakamı Haluk Şimşek, Belediye Başkanı Halil Hilmi Tütüncü, Afad Müdürü Ethem Kılıçarslan, Yalvaç Terziler,Hazır Elbiseciler, Kahveciler, Pazarcılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Rüştü Döklü, Yalvaç SS.Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Sürmeli Yağcı ve diğer ilgililer katıldı.
Vali Seymenoğlu toplantı öncesinde Yalvaç Terziler Sitesi’nde incelemelerde bulunarak ilgililerden bilgi aldı.
 
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