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Isparta Valisi Seymenoğlu Gelendost Köy ve Mahalle Muhtarları İle Bir Araya Geldi

Isparta Valisi Seymenoğlu Gelendost Köy ve Mahalle Muhtarları İle Bir Araya Geldi
ISPARTA 0
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Vali Seymenoğlu Gelendost Köy ve Mahalle Muhtarları İle Bir Araya Geldi
Vali Ömer Seymenoğlu Gelendost ilçesine çalışma ziyareti gerçekleştirdi. İlçede ilk olarak Hükümet Konağında Kaymakam Onur Alimoğlu ve Belediye Başkanı Mehmet Sezgin ile bir araya gelen Vali Seymenoğlu ilçede yürütülen çalışmalar hakkında görüş alış verişinde bulundu.
Ardından Gelendost ilçesinde görev yapan mahalle ve köy muhtarlarıyla toplantıda bir araya gelen Vali Seymenoğlu, içinde bulunduğumuz salgın sürecinden tüm kesimlerin etkilediğini belirterek salgınla mücadelede toplumun her kesimine büyük görevler düştüğünü söyledi.
Vali Seymenoğlu, “Salgınla mücadeleyi topyekûn yapmalıyız. Vatandaşlarımızı bir abi, bir amca, bir muhtar gibi uyaralım. Ülkemizde olduğu gibi ilimizde de maalesef vaka sayıları artıyor. Bunu bir an önce en aza indirmek için hepimizin el birliği ile çalışması lazım. Bunu yapmazsak kısıtlamalar daha da artacaktır. Lütfen çevrenizdeki herkese bunları anlatalım. Bugüne kadar yaptığınız çalışmalar için sizlere teşekkür ediyorum desteğinizin artarak devam etmesini bekliyorum.” dedi.
Konuşmasında yaya önceliğini önemsemelerinin sebebinin merkezinde insan olması olduğunu vurgulayan Vali Seymenoğlu, “Arabadan indiğimiz anda hepimiz yaya oluyoruz. Trafik ışığı ve trafik polisi yoksa yaya çizgisi olan her yerde geçiş üstünlüğü yayalara ait. Ancak yayalarımız da şunu bilmeli: Yaya geçidi olmayan yerlerde öncelik yayalarda değil. Karayolunda yaya geçidi olmayan yerlerde karşıdan karşı geçmemeliyiz. Burada bir öncelik söz konusu değil.” diye konuştu.
Vali Seymenoğlu ayrıca “Traktörlerimizin römorklarına muhakkak reflektör takalım. Ekiplerimiz bu konuları kontrol edecek. Aksi halde sonucu ağır kazalar meydana gelebiliyor.” dedi.
Bağımlılıkla mücadele konusunda herkesin duyarlı olması gerektiğini bir kez daha yineleyen Vali Seymenoğlu, “Bu konuda muhtarımızdan destek bekliyoruz. Bu illet sadece kullananı değil tüm aileyi mahvediyor. Bununla bağlantılı olarak da metruk binaların yıkımı konusunda çalışmalara devam edelim. İçişleri Bakanlığımızın geliştirdiği UYUMA uygulamasını akıllı telefonlarınıza indirerek bu tür ihbarlar için kullanabilirsiniz.” dedi.
Toplantıda muhtarlardan, kadına yönelik şiddetin önüne geçilmesi amacıyla hazırlanan KADES uygulaması hakkında farkındalık oluşturmalarını da isteyen Vali Seymenoğlu, toplumun her kesiminin Yeşilay ve Kızılay gibi derneklere de destek olması gerektiğini vurguladı.
Konuşmasında ihtiyaç sahiplerinin tespiti konusunda muhtarlara büyük görevler düştüğünü belirten Vali Seymenoğlu bu konuda muhatların devlet ve vatandaş arasında köprü vazifesi kurduğunu kaydederek içinde bulunduğumuz susuzluk konusunda ise tüm vatandaşları suyu tasarruflu kullanmaya davet etti.
Sokak hayvanlarının korunması yönünde muhtarlara tavsiyelerde bulunan Vali Seymenoğlu üzerinde hassasiyetle durulması gereken bir diğer konun da telefon dolandırıcılığı olduğunu, güvenlik güçlerinin hiçbir vatandaştan telefonla para talep etmesinin söz konusu olmadığını kaydetti.
Ardından toplantıya katılan köy ve mahalle muhtarları söz alarak talep ve önerilerini Vali Seymenoğlu ve diğer ilgililerle paylaştı.

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Bir 2 kişi, ayakta duran insanlar ve iç mekan görseli olabilir


 
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