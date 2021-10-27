Şarkikaraağaç ilçesinde meydana gelen trafik kazasında Muzaffer Yılmaz’ın kullandığı otomobil ağaca çarptı, çarpmanın şiddeti ile Yılmaz hayatını kaybederken, araçta bulunan eşi yaralandı.
Fakılar Köyü yakınlarında meydana gelen kazada Muzaffer Yılmaz’ın kullandığı 32 LV 523 plakalı otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu ağaca çarptı. İhbar üzerine kaza mahalline gelen sağlık ekipleri sürücü Yılmaz’ın öldüğünü belirledi. Araçta bulunan Ülker Yılmaz ise Şarkikaraağaç Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.