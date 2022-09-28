Çalışma ziyareti kapsamında Isparta merkeze bağlı Küçükgökçeli ve Büyükgökçeli Köylerini köylerini ziyaret eden Vali Aydın Baruş muhtarlar ve vatandaşlarla bir araya geldi, okul, sağlık birimleri ve camilerde incelemelerde bulundu.Ziyaretine Küçükgökçeli köyünden başlayan Vali Baruş burada kendisini bekleyen kadınlarla bir süre görüşerek talep ve önerilerini dinledi. Kadınların anaokulu yapım talebi için İl Milli Eğitim Müdürlüğünün çalışma yapması talimatını veren Vali Baruş ardından köy sosyal tesislerinde köy muhtarı Mahmut Şehirli ve vatandaşlarla bir araya gelerek sohbet etti.Daha sonra Büyükgökçeli köyüne geçen Vali Baruş köy esnafını ziyaret ederek hayırlı işler temennisinde bulundu. Vali Baruş köyde yapımı devam eden 12 derslikli okul binasında, köy sağlık biriminde, köy camisinde ve tarihi köy çeşmesinde incelemelerde bulundu. Büyükgökçeli Anaokulu’nda minik öğrencilerle de bir araya gelerek sohbet eden Vali Baruş öğrencilerin oyunlarını izledi.Köyde vatandaşlarla ve Köy Muhtarı Selçuk Öztürk ile de bir araya gelen Vali Baruş vatandaşların talep ve önerilerini dinleyerek bir süre sohbet etti. Vali Baruş burada yaptığı açıklamada “İhtiyaçlarımızı yerinde görüp herhangi bir noksanlık veya yürüttüğümüz hizmetlerde aksamaya sebep olan unsurlar var mı? Onları müşahede etmek üzere ve sizlerle sohbet etmek üzere buraya geldik. Bizi sıcak bir şekilde karşıladığınız için Allah razı olsun, teşekkür ediyoruz. Sizlerin bizlere karşı olan bu ilgisini karşılıksız bırakmamak ve devlet vatandaş münasebetlerinin çok daha sıcak bir şekilde devam etmesini temin etmek üzere bu ziyaretleri yapıyoruz. Sizler de vatanına, milletine bağlı, her zaman birlik beraberliğini muhafaza eden insanlarsınız. Bu nedenle sizlere çok teşekkür ediyoruz. Lütfen bu birlik beraberliğimize hiçbir zaman helal getirmeyelim. Köyde bir sorununuz olduğu zaman muhtarımıza iletelim muhtarımız çözemiyorsa bizlere bildirsin lütfen. Hiçbir sorun kavga etmeye değmez. Atalarımız; Yüzyıllardır şehit verdiğimiz bu topraklar bizim olsun diye, bağımsız kalalım diye, büyük fedakarlıklarda bulundular. Bu fedakarlıkların karşılıksız kalmaması lazım. Sizler de sağ olun vatana millete sadık olan insanlar olarak elinizden gelen her türlü çabayı gösteriyorsunuz. Herkes geçimi ile meşgul, çoluk çocuğuna, ailesine bakma derdi ile meşgul. Biz idareciler ve yöneticilerin de vatandaşlarımızın yaşamını kolaylaştırmak için elimizden geleni yapmamız lazım. Bunun için bu ziyaretleri yapıyoruz.” diye konuştu.Vali Baruş ardından 1994 yılında kahramanca şehit olan Jandarma Komando Er Şeref Aslan’ın köyde bulunan kabrini ziyaret etti, baba Halil Arslan’a taziye dileklerini yineledi.