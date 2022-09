ŞUANDA DÜNYADA COĞRAFİ

İŞARETLİ ÜRÜNLER ÖN PLANDA

ISPARTA ELMA ÜRETİMİNDE

TÜRKİYE’DE İLK SIRADA.

ISPARTA LAVANTA

ÜRETİMİNDE LİDER

KONUMUNA GELDİ

BİZ GÖNÜLLÜLÜK ESASINA

GÖRE ÇALIŞMAKTAYIZ…

Isparta Ticaret Borsası Başkanı ve Başkan Adayı Ahmet Adar, ürünlerin yurt dışında daha iyi Pazar bulabilmesi için coğrafi işaretlemenin önemli olduğunu belirterek, “Gülyağı’nda ve Gülsuyu’nda coğrafi işareti aldık, şimdi benim üreticim sanayicim Isparta’dan dünyanın bir yerine örneklerini aldı götürdü ama o gülyağı hemen satın alınmıyor ki, kaliteye bakıyor adamlar ve bu yüzden ürünler çeşitli testlerden ve analizden geçiriliyor. Ona göre alıyorlar. Bu nedenle coğrafi işaret önemli. Şimdi biz gülyağının, gülsuyunun coğrafi işaretini aldık, elmada da son noktaya geldik” dedi.İleriyi görebilmenin son derece önemli olduğunu vurgulayan Isparta Ticaret Borsası Başkanı ve Başkan Adayı Ahmet Adar, Isparta’da üretilen ürünlere herkesin sahip çıkması gerektiğini belirtti. Bu nedenle coğrafi işaret belgelerin son derece önemli olduğunu kaydeden Adar, “Kalite standardını yükseltmemiz için coğrafi işaretleme çok önemlidir. Biz 14 kişilik bir yönetim kurulumuzla devamlı istişare ediyoruz. Gülyağı coğrafi işareti aldı, şimdi benim üreticim sanayicim Isparta’dan dünyanın bir yerine örneklerini aldı götürdü ama o gülyağı hemen satın alınmıyor ki, kaliteye bakıyor adamlar ve bu yüzden ürünler çeşitli testlerden ve analizden geçiriliyor. Ona göre alıyorlar. Bu nedenle coğrafi işaret önemli. Şimdi biz gülyağının, gülsuyunun coğrafi işaretini aldık, elmada da son noktaya geldik” dedi.Adar, Isparta’daki elma üretiminin Türkiye’de ilk sırada yer aldığını belirterek pazarlama da yaşanan sorunların çözümü noktasında da gerekli çalışmaları yapacaklarını belirtti. Adar, “İlimiz yılda yaklaşık 732.000 ton elma, 36.000 ton kiraz,10.000 ton kayısı üretimi ile bölgenin meyve bahçesidir. Elma üretiminde Türkiye’nin en büyüğü konumundadır. Üretilen elmanın %95-97’ye yakını iç pazara sofralık tüketim ve meyve suyu üretimi için satılmaktadır. Üretimin sadece %2-3’lük kısmı ihraç edilmektedir. Bu tablonun temel nedeni bilinirlik ve markalaşma eksikliği olup devamında rekabet gücünün zayıflığı olarak tespit edilmiştir. Yine üretimin büyük kısmı toplam 440.000 tonluk kapasiteye sahip 107 adet soğuk hava deposunda saklanmaktadır. İlimizin soğuk hava depo kapasitesinde bakımından 1.sıradadır. Elma ticareti de; hasat dönemi olan Eylül ve Ekim aylarında bahçelerden, yılın geri kalanında ise depolardan yapılmaktadır” dedi.Ticaret Borsası Başkan Adayı Ahmet Adar, “Ayrıca Isparta yıllık yaklaşık 14.100 tonluk gülçiçeği üretimi ve bu çiçeklerden elde edilen gülyağı ve konkret üretiminde dünyanın en büyüğüdür. Ancak uluslararası kozmetik firmalarına hammadde tedarik etmek dışında katma değer yaratma ve markalaşma alanlarında geri kalmıştır. Ayrıca gülün turizm alanındaki cazibesi en büyük rakibi olan Bulgaristan tarafından değerlendirilmektedir. Kazanlık şehrinde her yıl düzenlenen Gül Festivaline dünyanın her köşesinden binlerce turist katılmaktadır. Isparta ise bu alanda geride kaldığı için bilinirliği düşük durumdadır. Yine son dönemde lavanta üretimi ve turizminde bazı tanıtım faaliyetleri yürütülmekte ancak çalışmalar henüz istenilen seviyeye ulaşmamıştır. Keçiborlu ilçesinde 70’li yıllarda başlayan lavanta üretiminde %93’lük ülke payına ulaşılarak lider konuma gelinmiştir. İlimiz ürünlerinin ticareti ile ilgili olarak sahip olduğu bu kadar imkan ve potansiyele rağmen pazarlama ve fiyatların belirlenmesindeki rolü noktasında sıkıntılar yaşanmaktadır. Ürünlerin profesyonel olmayan ve bireysel yöntemlerle pazarlanmaya çalışılması, toplu pazarlama yapabilecek oluşumların geliştirilememesi, bu nedenlerle fiyatların ilimiz dışında ve sadece talep taraflı oluşması, yurtdışına ihracatın çok kısıtlı olması bu sorunların başlıcalarıdır. Büyük potansiyele ve marka değerine sahip ürünlerimizin bilinirliğinin artırılabilmesi için ulusal ve uluslarası düzeyde tanıtım faaliyetleri yürütülecektir. Yine potansiyelin yüksek olduğu ürünler için coğrafi işaretleme ve markalaşma çalışmaları faaliyete geçirilecektir.”Isparta Ticaret Borsası Başkanı ve Başkan Adayı Ahmet Adar “Biz gönül esasına göre çalışıyoruz, Meclis Başkanı, Yönetim Kurulu Başkanı kesinlikle para almıyoruz. Bu bir gönül işidir, burada para alan sadece personelimizdir. Personelimizin de hakkını en üst düzeyde vermenin gayreti içindeyiz. Biz Yönetim olarak gönüllülük esasına göre çalışıyoruz. Bizim üyelere 24 saat telefonlarımız açık, her zaman bizi arayabilirler. Bizim her zaman dediğimiz şu Tarımla Sanayileşen Isparta. Bizim bütün çabamız bu” dedi.