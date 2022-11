Vali Aydın Baruş çalışma ziyareti kapsamında Isparta Merkeze bağlı Gelincik ve Yakaören köylerini ziyaret etti. Köylerde vatandaşlarla ve öğrencilerle bir araya geldi.

İlk olarak Gelincik köyünde vatandaşlar ile bir araya gelen Vali Baruş burada yaptığı konuşmada “Köyümüzü ilgilendiren hususlar neler, yaşanan sorunlar, neler, eksiklikler neler? Onları hem yerinde görmek hem de sizlerle hasbihal etmek amacıyla buraya iştirak ettik. Gençlerimizin geleceğe yönelik hayaller taşıyarak şehir merkezlerine gitme arzusunda olduklarını biliyoruz. Ama inanın köy hayatı, bugün artık ev yaşam koşullarının iyileşmesiyle birlikte şehir hayatına göre çok daha konforlu bir hayat. Neden diyeceksiniz? Çünkü şehir hayatında kalabalık var, gürültü var, geçim şartlarının daha zorluğu var. Çünkü harcamalarımız artıyor. O nedenle mümkün olduğunca köyümüzde kalmaya çalışalım, geçimimizi burada idame ettirmeye çalışalım. Tabii ki devletimiz sizlere her türlü olanağı sağlamak için imkanlarını seferber ediyor. Gerek köylerimizin alt yapısının iyileştirilmesi konusunda, yollarının iyileştirilmesi, içme suyu şebekelerinin iyileştirilmesi, ara sokaklarının iyileştirilmesi, yollarının yapılması konusunda elinden geleni yapıyor. Şu anda da köylerimizde genel anlamdaki yaşam konforunun iyi düzeyde olduğunu görüyoruz. Burada kalmaya devam ettiğimiz müddetçe de köy evinize, köyümüze sahip çıkalım, topraklarımızı dışarıya vermeyelim, saklayalım. Çoluk çocuğumuz yarın hani dışarıya gitmiş bile olsa burada bir baba ocağı bulabilsin, unutmasın buraları, maksadımız odur” dedi.

Konuşmasının ardından Vali Baruş vatandaşların talep ve önerilerini dinledi.

Sonrasında Gelincik İlkokulu’nu ve Anaokulu’nu ziyaret eden Vali Baruş öğrencilerle yakından ilgilenerek onlarla sohbet etti.

2016 yılında Bitlis ilinde bölücü terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek için yapılan operasyonda kahramanca şehit olan hemşehrimiz Piyade Uzman Onbaşı Hasan Hüseyin Gül’ün köyde bulunan kabrini de ziyaret eden Vali Baruş şehidimizin kabri başında dua ederek beraberinde bulunan babası Erdoğan Gül’e taziye dileklerini iletti.

İkinci durağı Yakaören köyü ziyaretine köyün okulundan başlayan Vali Baruş’u öğrenciler aracına karanfil atarak karşıladı. Hazırladıkları bu sürpriz için öğrencilere teşekkür eden Vali Baruş ardından sınıflara girerek öğrencilerle uzun süre sohbet etti. Öğrenciler sınıflarında da Vali Baruş’u karanfillerle karşıladı. Çocukların elindeki çiçekleri tek tek kabul eden Vali Baruş yanına gittiği bir öğrencinin kulağına eğilerek bir şeyler söyledi. Bu diyaloğun ardından kız öğrenci Vali Baruş’tan aldığı çiçekleri sınıfta bulunan öğretmenine verdi. Vali Baruş “Öğretmenlerinizi çok sevin, onlar size her şeyi öğretiyor, onu iyi dinleyin, söylediği şeyleri yapın, derslerinizi çalışın” diyerek öğrencilere nasihatte bulundu.

Ardından okul bahçesinde bulunan Milli Eğitim Müdürlüğü, Köy Muhtarlığı ve hayırseverlerin destekleriyle yaptırılan Öğretmen Nuri Başer Bilim, Sanat,Teknoloji Atölyesi’nin açılışına katılan Vali Baruş, açılış öncesi yaptığı konuşmada atölyenin köye kazandırılmasında emeği geçenlere teşekkür ederek uzun yıllar köyde öğretmenlik yapan emekli olduktan sonra da köyde bir dönem muhtarlık yapan Öğretmen Nuri Başer Bilim, Sanat,Teknoloji Atölyesi’nin açılışını gerçekleştirdi. Vali Baruş atölyeyi gezerek köy muhtarı Ömer Kırtay’dan bilgi aldı. Vali Baruş merhum babaları adına yaptırılan atölyeye destek olan Başer ailesi adına Ecz. Mustafa Başer’e köy muhtarlığı adına bir plaket takdim etti.

Daha sonra köy sosyal tesisinde vatandaşlarla bir araya gelen Vali Baruş burada yaptığı konuşmada “Dünyada bizim kadar memleketini seven, vatanını, toprağını seven az millet bulunur. Anadolu'da bin yıldır kalmamızın sebebi de budur. Bu toprak sevgisi, bu vatan sevgisidir. Bu anlamda köylerimizde gördüğümüz eksikler neler? Bunları nasıl tamamlarız? Köylümüzün, köyünde daha rahat yaşaması için hangi olanakları onlara sunmamız lazım? Bunu konuşmak üzere köylerimize geliyoruz. Bu yıl tabi Yakaören için en önemli gelişme başlayan doğalgaz çalışması. Tabii her köyümüzde doğalgaz vermemiz mümkün değil ama şebekelere yakın olan köylerimizde bu imkan gündeme gelebiliyor. Yakaören için de bu gündeme geldi, çalışmalar başladı. İnşallah bu yıl, süren çalışmalar sonucunda köyümüzün yüzde 60’a yakın bir bölümüne doğalgaz sağlanmış olacak” şeklinde konuştu.

Vali Baruş ardından vatandaşların talep ve önerilerini dinledi.

Vali Baruş’a ziyaretlerinde İl Jandarma Komutanı Albay Sabri Küyük, İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Karakaya, İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanıma Vakfı Müdürü Alpay Acar, İl İdare ve Denetim Müdürü Figen Beşik ve İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı Av. Abdullah Çelik eşlik etti.