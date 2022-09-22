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Koyun Keçi Bruselloz Hastalığından Ari İşletme Çalışmaları Başladı

İlimizde küçükbaş hayvan yetiştiricilerine yönelik Koyun Keçi Brusellozu Hastalığından Ari İşletme çalışmalarına başlandı.

Ülkemizden Avrupa Birliği ülkelerine koyun (keçi sütü ve ürünlerinin ihracatının gerçekleştirilebilmesi için, işletmelerin öncelikle Bruselloz ile Mücadele Yönetmeliği hükümleri gereği, koyun keçi brusellozu hastalığından ari olması ve Avrupa Birliği standartlarında süt ürettiğine dair sertifikalandırılması gerekmektedir.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce küçükbaş hayvancılık işletmelerine ziyaretler düzenlenerek yetiştiricilerimize konu ile ilgili bilgilendirmeler yapılmıştır.

İşletmelerini sertifikalandırmak isteyen yetiştiricilerimiz Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğümüzün 16.06.2021 tarih ve 2021/41 sayılı Koyun Keçi Brusellozu Hastalığından Ari İşletmeler Genelgesine göre İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine müracaat edebilir.

Bu kapsamda, İlimiz Merkez Büyükhacılar köyünden 2 yetiştiricimiz işletmelerini sertifikalandırmak için kurumumuza müracaat etmiş olup, bruselloz hastalığı yönünden işletmede bulunan küçükbaş hayvanlardan kan alınarak ilgili enstitüye gönderilmiştir. Hastalık taramaları 6 (altı) ay ara ile tekrarlanıp hastalığa rastlanılmaması durumunda sertifikalandırmaları yapılacaktır.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü sertifikalandırılacak işletme sayısını artırmaya yönelik çalışmalarına bundan sonrada devam edecektir.

Bayram DEMİR

İl Müdürü V.



