Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce 04.10.2022 - 05.10.2022 tarihleri arasında yapılan çalışmalar kapsamında;
Sosyal medya sitesi “Facebook Marketplace” üzerinden sahte ilan oluşturarak değerinin altında cep telefon ve elektronik eşya vb. sattıklarına dair ilan verdikleri, mağdurlardan “Kaparo” istedikleri ve aldıkları paradan sonra cep telefonundan engelleyerek nitelikli dolandırıcılık suçu işlendiği tespit edilmiştir.
Yapılan çalışmalar sonucu, “NİTELİKLİ DOLANDIRICILIK” suçunu işledikleri tespit edilen F.O. ve A.E isimli şüpheli şahıslar 04.10.2022 günü çıkarıldıkları mahkemece TUTUKLANMIŞTIR.
Sosyal medyada ve internette kiralık ev siteleri üzerinden sahte kiralık ev ilanı oluşturarak mağdurlardan “Kira Ücreti” veya “Kaparo” adı altında para talep ettikleri, mağdurlardan paraları aldıktan sonra cep telefonundan engelleyerek nitelikli dolandırıcılık suçu işlendiği tespit edilmiştir.
Yapılan çalışmalar sonucu “NİTELİKLİ DOLANDIRICILIK” suçunu işledikleri tespit edilen M.U. isimli şüpheli şahıs 05.10.2022 günü çıkarıldığı mahkemece TUTUKLANMIŞTIR.
Suç ve suçlularla mücadelemiz kararlılıkla devam etmekte olup, vatandaşlarımızın sosyal medya ve internet alışverişlerinde güvenilir olmayan, değerinin altında satışa sunulan ürünleri alırken ve ev kiralarken daha dikkatli olmaları, güvenilir olmayan ve tanımadıkları ilan sahiplerine KAPARO (Ön Ödeme) göndermemeleri, olaylarının önlenmesi ve mağduriyet yaşanmaması adına önem arz etmektedir.
ISPARTA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ