Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzcetarihleri arasında yapılan çalışmalar kapsamında;Sosyal medya sitesi “üzerinden sahte ilan oluşturarak değerinin altında cep telefon ve elektronik eşya vb. sattıklarına dair ilan verdikleri, mağdurlardan “istedikleri ve aldıkları paradan sonra cep telefonundan engelleyerek nitelikli dolandırıcılık suçu işlendiği tespit edilmiştir.Yapılan çalışmalar sonucu, “suçunu işledikleri tespit edilen. veisimli şüpheli şahıslar 04.10.2022 günü çıkarıldıkları mahkemeceSosyal medyada ve internette kiralık ev siteleri üzerinden sahte kiralık ev ilanı oluşturarak mağdurlardan “veya “adı altında para talep ettikleri, mağdurlardan paraları aldıktan sonra cep telefonundan engelleyerek nitelikli dolandırıcılık suçu işlendiği tespit edilmiştir.Yapılan çalışmalar sonucu “suçunu işledikleri tespit edilen. isimli şüpheli şahıs 05.10.2022 günü çıkarıldığı mahkemeceSuç ve suçlularla mücadelemiz kararlılıkla devam etmekte olup, vatandaşlarımızın sosyal medya ve internet alışverişlerinde güvenilir olmayan, değerinin altında satışa sunulan ürünleri alırken ve ev kiralarken daha dikkatli olmaları, güvenilir olmayan ve tanımadıkları ilan sahiplerinegöndermemeleri, olaylarının önlenmesi ve mağduriyet yaşanmaması adına önem arz etmektedir.