Isparta Valisi Aydın Baruş'tan 30 Ağustos Zafer Bayramı Mesajı

Isparta, 29 Ağustos 2024 - Isparta Valisi Aydın Baruş, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Vali Baruş, mesajında Türk milletinin bin yılı aşkın süredir Anadolu topraklarını savunma mücadelesini vurgulayarak, Malazgirt Zaferi’nden itibaren bu toprakları vatan bilen milletin, her türlü zorluğa rağmen bu topraklardan asla vazgeçmediğini belirtti.

Vali Baruş, mesajında şunları kaydetti:

“Türk Milleti, 26 Ağustos 1071'deki Malazgirt Zaferi'yle Anadolu'yu yurt edinmeye başladı. Bin yıllık mücadele boyunca, bu topraklardan milletimizi çıkarmak isteyen güçlerle harp meydanlarında yılmaz bir mücadele verdik. Birinci Dünya Savaşı'nın ardından, Mondros ve Sevr Antlaşmaları'na dayanarak yurdumuzu işgal etmek isteyen istilacı güçlere karşı, 19 Mayıs 1919’da Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde Samsun’da başlayan İstiklal Mücadelesi, Sakarya Meydan Muharebesi ve Büyük Taarruz ile zaferle taçlanmıştır. 26 Ağustos 1922'de başlayan Büyük Taarruz, 9 Eylül 1922'de Türk ordusunun İzmir'e girmesiyle sonuçlanmış, bağımsızlığımızın simgesi olan al bayrağımız, vatanın dört bir yanında dalgalanmaya başlamıştır."

Vali Baruş, 30 Ağustos Zaferi'nin sadece bir askeri başarı değil, aynı zamanda milletimizin bağımsızlık iradesinin ve vatan sevgisinin de bir sembolü olduğunu belirterek, bu zaferin Türk milletinin bağımsız yaşama iradesini tüm dünyaya kabul ettirdiğini ifade etti.

Vali Baruş, mesajını şu sözlerle sonlandırdı: "Aziz milletimizin ve Ispartalı hemşerilerimin 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı en kalbi duygularımla kutluyor; başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, vatan toprakları ve bağımsızlık uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi ve ebediyete intikal eden kahraman gazilerimizi rahmetle anıyor, hayatta olan gazilerimize sağlık ve afiyet diliyorum.”







