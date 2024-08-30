Isparta’da Mototek ile Güvenilir Motosiklet Bakımı ve Yedek Parça Hizmeti

Isparta, 29 Ağustos 2024 - Motosiklet sahipleri için kaliteli bakım ve tamir hizmeti sunan Mototek, Isparta’da motosiklet tutkunlarının vazgeçilmez adresi olmaya devam ediyor. Petek Sanayi Sitesi’nde bulunan Mototek, geniş yetkili servis ağı ve yedek parça hizmetleriyle motosiklet kullanıcılarına tam kapsamlı hizmet sunuyor.

Mototek, dünyanın önde gelen motosiklet markalarından Kawasaki, Horwin, UM, BSA, Peugeot, SYM, Govecs, Malaguti, Brixton, Lambretta, JAWA, Barossa, Koye ve OJ Motor yetkili servisi olarak hizmet veriyor. Bu markaların motosikletleri için gerekli olan yedek parçaların teminini sağlarken, aynı zamanda uzman ekibiyle tamir ve bakım işlemlerini de titizlikle gerçekleştiriyor.

Motosikletinizin bakım ve tamir işlemlerinde güvenebileceğiniz bir adres arıyorsanız, Mototek’in deneyimli kadrosu, orijinal yedek parça temini ve profesyonel hizmet anlayışıyla sizlere en iyi hizmeti sunmak için hazır.

Adres: Petek Sanayi 3309 Sokak No:37, Isparta

Telefon: 0246 224 24 14

Mobil Telefon: 0535 221 97 62

Mototek ile motosikletinizin performansını artırın ve yolculuğun tadını çıkarın!

































