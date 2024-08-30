Çoban Desteği İçin Başvurular 2 Eylül'de Başlıyor

Ankara, 29 Ağustos 2024 - Küçükbaş hayvancılıkla uğraşan yetiştiriciler için önemli bir destek ödemesi başvurusu 2 Eylül'de başlıyor. Türkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) tarafından yapılan açıklamaya göre, ilk kez uygulanacak olan kuzu oğlak desteklemeleri ve sürü yöneticisi (çoban) istihdamı desteği için başvurular 2 Aralık'a kadar devam edecek.

Başvuru Şartları ve Süreci

En az 100 baş anaç koyun veya keçi varlığına sahip olan ve damızlık koyun keçi yetiştiricileri birliklerine üye olan işletmeler, başvurularını il birliklerine yapacak. Bu başvuru süreci, 2 Eylül ile 2 Aralık tarihleri arasında gerçekleşecek. Sürü yöneticisi istihdamı desteğinden faydalanmak isteyen yetiştiriciler, gerekli belgeleri 25 Ocak 2025'e kadar tamamlayarak Tarım ve Orman il/ilçe müdürlüklerine teslim etmeliler. Çobanın sürünün başında olup olmadığının tespiti ve diğer süreçler ise 10 Şubat 2025'e kadar tamamlanacak.

Zaman Aşımı Uyarısı

TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat Çelik, yetiştiricilerin destekten faydalanmak için belirtilen sürelerde başvurularını ve gerekli işlemleri eksiksiz bir şekilde tamamlamalarının önemini vurguladı. Çelik, çoban desteğinin küçükbaş hayvancılık sektörünün sürdürülebilirliği açısından hayati bir rol oynadığını belirtti.

Yetiştiriciler, bu desteklerden yararlanmak için belirtilen tarihlere dikkat etmeli ve başvurularını zamanında yapmalıdır.