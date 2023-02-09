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ISPARTA
IYAŞ OTEL KAPILARINI DEPREMZEDELERE AÇIYOR!
IYAŞ OTEL KAPILARINI DEPREMZEDELERE AÇIYOR!
ISPARTA
Tarih:
09.02.2023 10:54
G.Tarihi:
09.02.2023 11:17
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Kahramanmaraş'ı ve beraberindeki 10 ili birden etkileyen depremin ardından on binlerce vatandaş evsiz kaldı. Barınma ihtiyacının büyük önem taşıdığı bu karlı ve soğuk havalarda Iyaşpark Otel kapılarını depremzedelere açıyor.
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