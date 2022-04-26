Şarkikaraağaç ilçemizin; Süt Üreticileri Birliği , Salur Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, ile Gedikli, Yassıbel ve Karayaka köylerinin Sulama Kooperatifi temsilcileri Isparta Valiliği’nde Vali Seymenoğlu ile bir araya geldi.Toplantıda DSİ 18. Bölge Müdürü Rahmi Şahin, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mahmut Zadeoğlu ile İl Özel İdaresi teknik çalışanları da hazır bulundu.Geçtiğimiz günlerde Çarıksaraylar Kasabasına yapılan ziyarette kooperatif temsilcileri tarafından Vali Seymenoğlu’na ilettikleri konuların görüşüldüğü toplantıda kooperatif temsilcileri detaylı bir şekilde taleplerini iletme fırsatı buldular. Vali Seymenoğlu iletilen talepleri not alarak toplantıda bulunan ilgililerin taleplerle ilgili çalışma yapmasını istedi.Vali Seymenoğlu tarıma destek yılı olarak ilan ettikleri 2022 yılında çiftçilere İl Özel İdaresi kaynaklarından, başta tohum ve fide desteği olmak üzere bir çok alanda katkı sağlamak için çalışma yürüttüklerini söyleyerek amaçlarının bir nebze de olsa çiftçilerin girdi maliyetlerini düşürebilmek olduğunu belirtti.İlçe ve Köylerde kurulu olan tarımsal kalkınma ve sulama kooperatiflerinin özel yapıya sahip olduklarını dolayısıyla kendi öz kaynaklarıyla ihtiyaçlarını giderebilmelerini beklediklerini kaydeden Vali Seymenoğlu, acil ihtiyaçlar için ilgili kurum ve kuruluşlardan teknik destek verebileceklerini söyledi.Toplantı karşılıklı görüş alışverişinde bulunulmasının ardından sona erdi.