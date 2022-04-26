Isparta Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ahmet Tural, mübarek Kadir Gecesi dolayısıyla tebrik mesajı yayınladı.11 ayın sultanı mübarek Ramazanı Şerif'i uğurlamaya hazırlanırken, Kadir Gecesi'ne erişmenin heyecan ve coşkusunu yaşadığımızı belirten Birlik Başkanı Ahmet Tural mesajında şu ifadelere yer verdi: “Bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi, sema kapılarının sonuna kadar açıldığı, dua ve tövbelerin kabul edildiği kutlu bir gecedir. Dargınlıklara ve kırgınlıklara son vermek, nefretin yerine sevgiyi, saygıyı, hoşgörüyü, dostluk ve kardeşliği hâkim kılmak için bu gece, insanlara önemli fırsatlar sunmaktadır. Bu vesileyle Yüce Mevlâmız’dan, tuttuğumuz oruçları ve yaptığımız tüm ibadetlerimizi kabul etmesini, bu gecede yapılan dua ve yakarışların, İslam âleminin birlik, dirlik ve beraberliğine, toplumsal birlikteliğimizin güçlenmesine, insanlığın barış, huzur ve saadetine vesile olmasını niyaz ediyorum. Bu vesileyle esnaf ve sanatkarımızın, Ispartalı hemşehrilerimin ve tüm İslam aleminin Kadir Gecesi’ni tebrik ediyorum.”