AREFE GÜNÜ ISPARTA'DA BERBERLER AÇIK MI?

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Isparta Berberler Odası Başkanı Mehmet Demiralay, Arefe günü tüm Erkek Berberlerinin açık olacağını açıkladı.Isparta Berberler ve Kuaförler Esnaf Odası Başkanı Mehmet Demiralay, 2 Mayıs Pazartesi günü başlayacak olan Mübarek Ramazan Bayramı dolayısıyla arefe günü olan 1 Mayıs Pazar günü Isparta il merkezindeki tüm Erkek Berberlerinin açık olacağını belirtti.Demiralay konuya ilişkin açıklamasında, “Biliyorsunuz Mübarek Ramazan Bayramı 2 Mayıs Pazartesi günü başlayacak. Bu nedenle halkımızın mağdur olmaması için 1 Mayıs Pazar günü yani Arefe tüm meslektaşlarımızla birlikte çalışma kararı aldık. Normalde Pazar günleri kapalı olan meslektaşlarımız bu hafta Pazar günü mesaide olacaklardır. Sayın halkımıza önemle duyururuz.Ayrıca bu vesile ile şimdiden tüm halkımızın mübarek Ramazan Bayramlarını da tebrik eder, hayırlı bayramlar dileriz” dedi.