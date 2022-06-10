Isparta’ya 25 km uzaklıkta olan Gönen; Yunus Emre Türbesi, gül bahçeleriyle Güllerin Göklere Güldüğü Yer; Güneykent, Tarlapınarı Mesire Alanı, gelincik tarlaları, yılkı atlarıyla şenlenen Yuvecca ve Hacıbey Yaylaları, Tarihi Gül Fabrikası, Demirci Mehmet Efe Konağı, Conana Antik Kenti ve Köy Enstitüsü Müzesi başta olmak üzere birçok görülmeye değer güzelliğe sahip.Gönen’de doğayla baş başa, yemyeşil ağaçlar arasında Tarlapınarı Mesire Alanı’nda piknik yapabilir, Güneykent’te gül toplayıp gül havuzunda ve gül bahçelerinde fotoğraf çektirebilir, Tarihi Gül Fabrikası gezilip gülün imalattan üretime aşamaları incelenebilir ve yörük çadırında kahvaltı yapabilirsiniz. İlçenin yemyeşil manzarasını ve göletlerini arkanıza alıp hem Burdur, hem Isparta’yı seyre dalabilirsiniz diyoruz ve sizi Kaymakamlığımız “İlçe Tanıtım Filmi”yle baş başa bırakıyoruz.