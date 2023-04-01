Isparta-Eğirdir-Barla Karayolunda Kaza Meydana Geldi

Otomobil, Keskin Bir Virajda Takla Atarak Yol Kenarına Girdi

Kazada Yaralanan veya Hayatını Kaybeden Olmadı

Polis Ekipleri Trafik Akışını Sağlamak İçin Önlem Aldı

Isparta'nın Eğirdir ilçesi Barla mevkisi yakınlarında meydana gelen trafik kazası, keskin bir virajda otomobilin taklalar atarak yol kenarına girmesi sonucu gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, kazada yaralanan veya hayatını kaybeden olmadı.Olay yerinde inceleme yapan yetkililer, kazanın sebebinin henüz belirlenemediğini açıkladı. Polis ekipleri, trafik akışının aksamaması için kaza yerinde önlem aldı.Sürücüsünün kimliği henüz açıklanmayan otomobilin, keskin virajı alamayarak yol kenarına çarpması sonucu meydana gelen kaza, bölgedeki vatandaşlar arasında endişe yarattı.Kazayla ilgili detaylı soruşturma devam ederken, yetkililer sürücülerin dikkatli olmaları ve trafik kurallarına uymaları konusunda uyarıda bulundu.