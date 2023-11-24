Isparta Turizm ve Gastronomi Fuarı Kapılarını Açtı!

Türkiye turizm pazarını ve dünya pazarlarını bir araya getirmeyi amaçlayan 1. Isparta Turizm ve Gastronomi Fuarı, Gökkubbe Fuar Alanı'nda gerçekleşen açılış töreni ile başladı. Açılışa Isparta Valisi Aydın Baruş, Belediye Başkan Yardımcısı Uğur Büyükçulcu, ITSO Başkanı Metin Çelik ve birçok davetli katıldı.Isparta İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından düzenlenen fuar, şehrin sunduğu alternatif değerleri, ülke ve dünya turizmine kazandırmayı, bilinirliğini artırmayı ve tanıtmayı hedefliyor. Fuar, 23-26 Kasım 2023 tarihleri arasında Gökkubbe Fuar Alanı'nda ziyaretçilerini ağırlayacak.Katılımcılar, Isparta'nın zengin kültürel mirası, doğal güzellikleri ve özellikle eşsiz gastronomik lezzetleriyle tanışma fırsatı bulacak. Fuar, turizm sektöründeki paydaşları bir araya getirerek sektöre ivme kazandırmayı amaçlıyor.Isparta Turizm ve Gastronomi Fuarı, zengin programı, etkileyici stantları ve çeşitli etkinlikleriyle katılımcılara unutulmaz bir deneyim sunmayı hedefliyor. Bu etkinlik, Isparta'nın turizm potansiyelini ön plana çıkarmak adına önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.