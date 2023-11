BAŞDEĞİRMEN’İN 24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ MESAJI

ISPARTA BELEDİYE BAŞKANI SAYIN ŞÜKRÜ BAŞDEĞİRMEN’İN

24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ MÜNASEBETİYLE YAYIMLADIĞI MESAJI



Gelişmiş ve müreffeh bir Türkiye hedefine ulaşmada, bilgiyle donanmış nesillerin yetişmesinde önemli bir rol oynayan öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Gününü en içten dileklerimle kutluyorum.

Öğretmenlerimiz eğitimdeki fedakarlıkları, sabrı ve özverileriyle her bir gencimize yön veriyor, onlara bilgiyle beraber değerler kazandırıyor, hayatında iz bırakıyor, geleceğe umutla bakmalarını sağlıyor.

Gücünü sevgiden alan, dünyanın en kutsal, saygın ve mesuliyeti yüksek bir mesleğin sahibi olan öğretmenlerimiz sadece ders anlatan değil, aynı zamanda gelecek nesillerimize rehberlik eden, sevgiyle sarılan, öğrencilerine önek olan birer liderdir.

Cumhuriyetimizin kurucusu Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk, “Öğretmenler, Yeni Nesil Sizin Eseriniz Olacaktır” sözüyle bu ulvi görevin önemine değinmiş, öğretmenlerimize önemli görevler yüklemiştir.



Türkiye Yüzyılında ülkemiz, her zaman kendini yenileyen ve geliştiren öğretmenlerimiz sayesinde emin adımlarla ilerlemeye devam edecektir.



Her türlü gelişmenin, ilerlemenin ve kalkınmanın temelinin eğitimden geçtiğini bilen bir yönetim anlayışımızla, eğitim alanına yapılacak her türlü katkının, ilimizin, ülkemizin refahına yönelik en büyük yatırım olduğunun bilincindeyiz.



Son olarak geçen ay içinde Belediyemiz ile İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz arasında öğrencilerimizin akademik başarı ve motivasyonlarının artırılması, öğretmenlerin mesleki gelişimlerinin desteklenmesi ve öğrenci velilerinin eğitim ihtiyaçlarının en üst düzeyde gerçekleştirilmesi için gerekli eğitimlerin ve farkındalık çalışmalarının yapılması amacıyla büyük bir iş birliği protokolüne imza attık.



Protokol kapsamında belediyemiz eğitim alanında yapılacak seminerlere destek veriyor. Yine bu eğitim öğretim döneminde 7, 8, 11 ve 12. sınıf öğrencilerine yönelik toplam 11 adet deneme sınavları gerçekleştirilecek, 8. ve 12. sınıflardaki sosyo-ekonomik düzeyi düşük öğrencilerin ihtiyaçlarının karşılanmasına, konferans salonlarının tahsisinin yapılmasına, okullardan katılacak öğrencilerin ulaşımlarının sağlanmasına, okul sporları için malzeme desteği ve şehir dışı müsabakalar için araç tahsisinin yapılmasına, temel eğitim ve ortaöğretim kademelerindeki okullarda mevcut ve açılacak olan robotik kodlama, teknoloji tasarım, resim, müzik, drama, matematik, akıl-zeka oyunları ve benzeri atölyelere malzeme desteği sağlanmasına katkı sunuyor.

Bu vesileyle, şahsım ve Isparta Belediyesi olarak her zaman öğretmenlerimizin, eğitimin, öğrencilerimizin ve velilerimizin yanında olduğumuzu bir kez daha beyan ediyorum.

Bu düşüncelerle Millet Mekteplerinin açıldığı ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e Başöğretmenlik unvanının verildiği bu anlamlı günde öğretmenlerimize şükranlarımı sunuyor, tüm eğitim camiamızın 24 Kasım Öğretmenler Gününü en içten duygularımla tebrik ediyorum.

Ebediyete irtihal edenlerle beraber, terör saldırılarında şehit düşen öğretmenlerimize Allah’tan rahmet, görevlerini yapmış olmanın huzuruyla emeklilik günlerini geçiren öğretmenlerimize uzun ömürler diliyorum.