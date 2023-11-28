"Isparta Belediyesi, Kızılay Durağı İle Sosyal Sorumluluk ve Farkındalık Oluşturuyor"

Isparta Belediyesi, şehirdeki gençlerin yoğun olarak kullandığı 6 Mart Caddesi üzerindeki bir kapalı otobüs durağını "Kızılay Durağı" olarak düzenleyerek hizmete açtı. Durağın dış cephesi, Kızılay'ın görselleriyle donatılarak sadece gençlere ulaşmakla kalmayıp aynı zamanda sosyal sorumluluk ve farkındalık oluşturmayı amaçlıyor.Isparta Belediye Başkan Yardımcısı Fahretdin Gözgün, genç nüfusun ihtiyaçlarına odaklanarak böyle bir projeyi hayata geçirdiklerini söyledi. Durağın tasarımında gençlerin rahat ve güvenli bir ulaşım deneyimi yaşamalarına önem verildi. Kızılay Durağı'nda, Kızılay tarafından sağlanan broşürler ve bültenler aracılığıyla çeşitli sosyal yardım programlarına dair bilgiler vatandaşlara iletiliyor.Gözgün, Türk Kızılay'ının her zaman vatandaşların yanında olduğunu vurgulayarak, "Kızılay'ımızın faaliyetlerinin tanıtımı ve farkındalık oluşturabilmek için böyle bir kapalı otobüs durağının oluşturulması gündeme geldi. Sayın Başkanımızla yapılan görüşme doğrultusunda öğrencilerimizin, gençlerimizin en yoğun olarak kullandıkları 6 Mart Caddesi üzerindeki kapalı otobüs durağımızdan bir tanesini Türk Kızılay’ı için giydirilmesi gerçekleştirildi." dedi.