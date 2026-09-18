Isparta Trafiğinde Rekor Artış: Her İki Kişiden Birine Araç Düşüyor!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2026 yılı Ağustos ayı motorlu kara taşıtları verilerini açıkladı. Paylaşılan istatistikler, Isparta'da araç sayısının her geçen gün hızla arttığını ve trafikteki yoğunluğun katlandığını ortaya koydu.

1 Ayda 1.585 Yeni Araç Trafiğe Çıktı

TÜİK verilerine göre Isparta’da trafiğe tescilli toplam araç sayısı Ağustos ayı sonu itibarıyla 254 bin 186’ya ulaştı. Kentte sadece Ağustos ayında 1.585 yeni motorlu aracın kaydı yapılırken, son bir yıllık süreçte trafiğe katılan toplam araç sayısı 15 bin 956 oldu.

Otomobil Sayısı 109 Bini Aştı

İldeki otomobil varlığında da dikkat çeken bir yükseliş yaşandı. Ağustos sonu itibarıyla Isparta’daki toplam otomobil sayısı 109 bin 713 olarak kayıtlara geçti. Ağustos ayında 597, son bir yılda ise 6 bin 901 yeni otomobil Isparta yollarına çıktı.

Motosiklet Kullanımında Patlama

Kent içi ulaşımda motosiklete olan ilgi artmaya devam ediyor. Geçen yıl 73 bin 408 olan motosiklet sayısı, bu yılın Ağustos ayında 81 bin 506’ya yükseldi. Sadece bir aylık dönemde trafiğe tescil edilen motosiklet sayısı 962 adet oldu.

Her 2 Kişiden Biri Araç Sahibi

Açıklanan son veriler doğrultusunda yapılan oranlamaya göre Isparta'da:

Her 5 kişiden biri otomobil sahibi,

Her 7 kişiden biri motosiklet sahibi,

Genel toplamda ise her 2 kişiden biri en az bir motorlu taşıta sahip.

Isparta'daki toplam araç yoğunluğu, Türkiye genelindeki toplam motorlu taşıt sayısının %0,7'sine (binde 7) karşılık geliyor.

Diğer Taşıt Türleri ve Devir Sayıları

2026'nın ilk 8 aylık döneminde Isparta'da tescilli diğer araçların dağılımı şu şekilde gerçekleşti:

Traktör: 26.750

Kamyonet: 27.829

Kamyon: 5.582

Minibüs: 2.381

Otobüs: 1.382

Öte yandan Ağustos ayı içerisinde Isparta'da 5.065 araç el değiştirdi (devri yapıldı). İkinci el satışlarında 3.155 adet ile otomobiller ilk sırada yer alırken, 1.010 adet ile motosikletler ikinci sırada geldi.