Okul Kantinlerinde Yeni Dönem: Tostta Eritme Peyniri Yasaklandı

Okul Kantinlerinde Yeni Dönem: Eritme Peynirli Tost Satışı Yasaklandı, Peynir Miktarına Gramaj Standardı Getirildi

Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı iş birliğiyle okul kantinlerine yönelik geniş kapsamlı yeni düzenlemeler hayata geçirildi. Okulların açılmasıyla birlikte yürürlüğe giren kararlar doğrultusunda, öğrencilerin sağlıklı beslenmesini teşvik etmek amacıyla kantinlerde satılan ürünlere sıkı denetim ve kısıtlamalar getirildi.

Cips, Asitli İçecek ve Yüksek Kalorili Ürünlere Yasak

Yeni düzenleme kapsamında; asitli içecekler, yağda kızartılmış yiyecekler, cipsler ile kremalı ve dolgulu paketli gıdaların okul kantinlerindeki satışı tamamen yasaklandı. Ayrıca şekerlemeler, çikolatalar ve yüksek kalorili atıştırmalıklara sınırlama getirilirken, ambalajlı ürünlerde 200 kalori üst limit kuralı uygulamaya konuldu.

Tostlarda Eritme Peynir Kullanılamayacak

Kantinlerde hazırlanan tostlar için de özel hijyen ve içerik kriterleri belirlendi:

Eritme Peynir Yasağı: Tost yapımında halk arasında krem peynir olarak da bilinen eritme peynirlerin kullanımı kesin olarak yasaklandı.

Minimum 20 Gram Peynir Zorunluluğu: Standart ve besleyici bir porsiyon oluşturulması amacıyla kantinlerde satılan her bir tostta en az 20 gram peynir kullanılması zorunlu hale getirildi.

Bakanlıkların ortaklaşa aldığı bu kararlarla, okul çağındaki çocukların obezite ve sağlıksız beslenmeden korunması hedefleniyor.