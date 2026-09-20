Isparta’da emniyet müdürü değişmedi Emniyet müdürleri kararnamesiyle Türkiye genelinde çok sayıda görev değişikliği yapılırken, Isparta’da mevcut görev yapısı korundu. Isparta İl Emniyet Müdürü Erdem Bildirici görevine devam edecek. Isparta’da görevine devam edecek Resmî Gazete’de yayımlanan emniyet müdürleri kararnamesiyle birlikte teşkilatın farklı kademelerinde yeni görevlendirmeler yapıldı. Kararname kapsamında Isparta İl Emniyet Müdürlüğü görevinde ise değişikliğe gidilmedi.

Böylece Aralık 2024’te Isparta İl Emniyet Müdürü olarak göreve başlayan Erdem Bildirici, görevini sürdürecek. Sahadaki çalışmalar devam ediyor Bildirici’nin görev sürecinde Isparta’da özellikle asayiş, trafik ve genel güvenliğe yönelik uygulamalar emniyet ekiplerinin çalışmalarında önemli yer tuttu.

Kent genelinde gerçekleştirilen denetimlerde trafik güvenliği, kamu düzeni ve vatandaşların huzuruna yönelik uygulamalar sürdürülürken, ekiplerin sahadaki çalışmaları da devam etti.

Görev sürecinin bundan sonraki bölümünde de Isparta’daki güvenlik ve denetim çalışmalarının mevcut yönetim anlayışıyla sürdürülmesi bekleniyor. Sporcularla da bir araya geliyor İl Emniyet Müdürü Erdem Bildirici’nin programlarında genç sporculara yönelik ziyaretler de yer alıyor.

Son olarak Kosova’da düzenlenen Muaythai Şampiyonası’nda başarı elde eden milli sporcular Fatime Yürekli ve Mehmet Efe Gökçe, antrenörleriyle birlikte Bildirici’yi makamında ziyaret etti.

Bildirici, sporcuları başarılarından dolayı tebrik ederek çalışmalarında başarı dileklerini iletti. Görev süreci devam edecek Yayımlanan kararnameyle birlikte Isparta İl Emniyet Müdürlüğü’nde değişiklik yapılmamasıyla Erdem Bildirici’nin görev süreci devam etmiş oldu.

Bildirici döneminde yürütülen asayiş, trafik ve güvenlik çalışmalarının önümüzdeki süreçte de devam etmesi bekleniyor.