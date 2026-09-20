Isparta’da emniyet müdürü değişmedi

Isparta’da emniyet müdürü değişmedi
ISPARTA
G.Tarihi: 19.09.2026 14:55
4945739 Okunma
0

Isparta’da emniyet müdürü değişmedi

Emniyet müdürleri kararnamesiyle Türkiye genelinde çok sayıda görev değişikliği yapılırken, Isparta’da mevcut görev yapısı korundu. Isparta İl Emniyet Müdürü Erdem Bildirici görevine devam edecek.

Isparta’da görevine devam edecek

Resmî Gazete’de yayımlanan emniyet müdürleri kararnamesiyle birlikte teşkilatın farklı kademelerinde yeni görevlendirmeler yapıldı. Kararname kapsamında Isparta İl Emniyet Müdürlüğü görevinde ise değişikliğe gidilmedi.
Böylece Aralık 2024’te Isparta İl Emniyet Müdürü olarak göreve başlayan Erdem Bildirici, görevini sürdürecek.

Sahadaki çalışmalar devam ediyor

Bildirici’nin görev sürecinde Isparta’da özellikle asayiş, trafik ve genel güvenliğe yönelik uygulamalar emniyet ekiplerinin çalışmalarında önemli yer tuttu.
Kent genelinde gerçekleştirilen denetimlerde trafik güvenliği, kamu düzeni ve vatandaşların huzuruna yönelik uygulamalar sürdürülürken, ekiplerin sahadaki çalışmaları da devam etti.
Görev sürecinin bundan sonraki bölümünde de Isparta’daki güvenlik ve denetim çalışmalarının mevcut yönetim anlayışıyla sürdürülmesi bekleniyor.

Sporcularla da bir araya geliyor

İl Emniyet Müdürü Erdem Bildirici’nin programlarında genç sporculara yönelik ziyaretler de yer alıyor.
Son olarak Kosova’da düzenlenen Muaythai Şampiyonası’nda başarı elde eden milli sporcular Fatime Yürekli ve Mehmet Efe Gökçe, antrenörleriyle birlikte Bildirici’yi makamında ziyaret etti.
Bildirici, sporcuları başarılarından dolayı tebrik ederek çalışmalarında başarı dileklerini iletti.

Görev süreci devam edecek

Yayımlanan kararnameyle birlikte Isparta İl Emniyet Müdürlüğü’nde değişiklik yapılmamasıyla Erdem Bildirici’nin görev süreci devam etmiş oldu.
Bildirici döneminde yürütülen asayiş, trafik ve güvenlik çalışmalarının önümüzdeki süreçte de devam etmesi bekleniyor.
Yazdır
Yorumlar 0
Onay Bekleyenler 0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Isparta’da 21 Eylül’de 9 ilçede elektrik kesintisi
Isparta’da emniyet müdürü değişmedi
Isparta Trafiğinde Rekor Artış: Her İki Kişiden Birine Araç Düşüyor!
Okul Kantinlerinde Yeni Dönem: Tostta Eritme Peyniri Yasaklandı
Isparta'da Sabah Sabah 1.5 Büyüklüğünde Deprem!
Isparta’da motorin 100 lirayı geçti
Isparta’da 3 yıl önce dikildi, ilk hasat bu yıl yapıldı
Ramazan Ayhan’dan oda seçimi öncesi dikkat çeken mesajlar
SDÜ Hastanesinde 10 yaşındaki çocuk için yeni nesil skolyoz tedavisi
Isparta Yeni evli çiftlere bebek desteği geliyor
ISUBÜ’den sözleşmeli personel alımı: Başvurular başladı
Isparta’da motosiklet tutkunları güvenli sürüş için buluşacak
Atabey Ovası Sulaması’nda sahada inceleme
Isparta’da güreş sahası için ilk adım atılıyor
Isparta’dan Burdur’a giden tarım işçilerini taşıyan minibüs kaza yaptı: 10 yaralı
Isparta32spor'da Kötü Gidişat Sürüyor: Aliağa Deplasmanından da Eli Boş Döndü
52 Yıllık İğne Deliği Emek: Isparta'da Yılın Ahisi Terzi Ramazan Çolak Oldu
Isparta Ekonomi, Sanayi ve Turizmde Sınıfta Kaldı
Yalvaç’tan dünyaya uzanan 4 kuşaklık deri hikâyesi
Isparta ve Burdur’dan Burdur Gölü için dikkat çeken adım
Eğirdir Gölü’nde sular çekildi: Adacıklar ortaya çıktı
Isparta'da Öğrenci Taşımacılığında Yeni Sezon Açıldı: Sertur Hazırlıklarını Tamamladı
Yargıtay’dan Emsal Aile Mahremiyeti Kararı: Eşinin Dedikodusunu Yapan Erkek Yandı
Isparta’da Öğrenci Apart Fiyatları Belli Oldu! Yüzde 50 Doluluk Aşıldı, Cüzi Zam Yapıldı
Yalvaç’ta Alt ve Üst Yapı Hamlesi! Başkan Mustafa Kodal: "Vaatlerimizin %90’ını Tamamladık"
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

FOTO GALERİ

Ölmeden önce görülesi yerlerÖlmeden önce görülesi yerler
En komik halleriyle 'yurdum insanları'En komik halleriyle 'yurdum insanları'
ET YİYEN ÜRKÜTÜCÜ BİTKİLERET YİYEN ÜRKÜTÜCÜ BİTKİLER
Yurdum insanından Karpuz SanatıYurdum insanından Karpuz Sanatı
Türkiye'de birbirinden komik ilanlarTürkiye'de birbirinden komik ilanlar
DÜNYANIN EN BÜYÜK YÜK TAŞIMA ARAÇLARIDÜNYANIN EN BÜYÜK YÜK TAŞIMA ARAÇLARI
Yurdum insanı ve güldüren mekan isimleriYurdum insanı ve güldüren mekan isimleri
Ölmeden önce görülesi yerlerEn komik halleriyle 'yurdum insanları'ET YİYEN ÜRKÜTÜCÜ BİTKİLERYurdum insanından Karpuz SanatıTürkiye'de birbirinden komik ilanlarDÜNYANIN EN BÜYÜK YÜK TAŞIMA ARAÇLARIYurdum insanı ve güldüren mekan isimleri
REKLAMLAR
POPÜLER HABERLER
Isparta Yeni evli çiftlere bebek desteği geliyor
Isparta Yeni evli çiftlere bebek desteği geliyor
52 Yıllık İğne Deliği Emek: Isparta'da Yılın Ahisi Terzi Ramazan Çolak Oldu
52 Yıllık İğne Deliği Emek: Isparta'da Yılın Ahisi Terzi Ramazan Çolak Oldu
Isparta’da motosiklet tutkunları güvenli sürüş için buluşacak
Isparta’da motosiklet tutkunları güvenli sürüş için buluşacak
Isparta’da emniyet müdürü değişmedi
Isparta’da emniyet müdürü değişmedi