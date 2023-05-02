Isparta Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Metin Çelik, köy gezileriyle üreticilerle yakın temasta

İstihdam ve tarımsal üretimde değerlendirme: ITSO Başkanı Metin Çelik, Yukarı Gökdere Köyünde üreticilerle buluştu

Meyve birliği ile küçük üreticilerin mağduriyeti son bulacak: ITSO Başkanı Metin Çelik çözüm için çalışmalar yürütüyor.

Isparta Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Metin Çelik, küçük üreticilerin sorunlarını yerinde görmek ve tarımsal üretimi değerlendirmek amacıyla köy gezilerine başladı. Çelik, Yukarı Gökdere Köyü'nde üreticilerle bir araya gelerek kurulacak meyve birliği ile küçük üreticilerin artık mağdur olmayacağını açıkladı.Çiftçilerin ürünlerinin pazarlanması ve rekabet edebilmesi konusunda yaşadığı sorunlara değinen Çelik, üreticileri tek çatı altında toplayacak bir birlik kuracaklarını söyledi. Daha önce denenen meyve birliğinin başarısızlıkla sonuçlandığını belirten Çelik, bu kez birbirlerine güvenerek başarabileceklerini ifade etti.Isparta'nın bir tarım kenti olduğunu ve çeşitli meyvelerin 251 bin 282 dekar alanda üretildiğini vurgulayan Çelik, mevcut meyve birliklerinin aktif olmadığı için yeni bir birlik kuracaklarını kaydetti. Büyük üreticilerin kendi işlerini zaten yürüttüğünü belirten Çelik, küçük üreticilerin ürünlerinin depoda kalması, satılamaması veya dolandırılmaları gibi sorunları çözmek istediklerini ifade etti.Başkan Çelik, "Başkanlığımızda çiftçimizi hiçbir zaman yalnız bırakmayacağız. Sürekli istişare halinde olacağız." diyerek sözlerini tamamladı.