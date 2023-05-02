Isparta İl Müdürlüğü Antrenörü Özlem Kafadar Toğar, Para Badminton Milli Takım Antrenörlüğüne GetirildiIsparta İl Müdürlüğü Badminton antrenörü Özlem Kafadar Toğar, 17 - 23 Mayıs 2023 tarihleri arasında Bahreyn'in Manama şehrinde düzenlenecek olan Para Badminton Turnuvası'nda Milli Takım antrenörü olarak görevlendirildi. Toğar, milli takım sporcularını turnuvada en iyi şekilde hazırlamak için çalışmalarına başladı. Kendisine bu önemli görev için başarılar dileriz.