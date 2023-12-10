Isparta Ticaret Borsası'ndan İhracat İçin Önemli Adım: Yaşanan Sorunlar Toplantıyla Ele Alındı

Isparta Ticaret Borsası (ITB) tarafından düzenlenen bir toplantı, elma ve kiraz ihracatının geliştirilmesi amacıyla gerçekleştirildi. "İhracatta yaşanan sorun ve çözüm önerileri" başlıklı toplantıda, Isparta'nın tarımsal ürünlerinin ihracatında karşılaşılan problemler masaya yatırıldı ve çözüm yolları belirlendi.

Toplantıya Isparta Milletvekilleri Mehmet Uğur Gökgöz ve Hasan Basri Sönmez, Isparta İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Tuğrul, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Isparta İl Koordinatörü Prof. Dr. Süleyman Gülcü, Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Ali Bayraklı, Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Mehmet Polat ile ilimizde ihracat yapan firmalar katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Isparta Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hüdai Şahin, "Toplanma amacımız; İlimizin tarımda lokomotifi olan Elma ve Kiraz ile ilgili sorunlarımızı, çözüm önerilerini konuşmak için, Isparta bürokrasisinden TBMM’den, Bakanlarımızdan beklentilerimizi dile getirmek için toplanmış bulunmaktayız" dedi.

Başkan Şahin, Isparta'da 215 bin dekar alanda 1.23 milyon ton seviyesinde elma üretimi olduğunu belirterek, Türkiye'deki toplam üretim kapasitesinin 4.8 milyon ton olduğunu ve Türkiye elma üretiminin yüzde 25'inin Isparta'dan karşılandığını ifade etti. Şahin, elma ihracatındaki ana sorunun üretimde kalite kaybı olduğunu vurguladı.

Ayrıca, Kiraz ihracatına dair verileri paylaşan Başkan Şahin, 2022 yılında Türkiye kiraz üretiminin 656 bin ton olduğunu, Isparta'daki üretiminin ise 42 bin ton olduğunu ifade etti. Geçen yıl Türkiye'nin 58 bin ton kiraz ihracatı gerçekleştirdiğini belirten Şahin, bu yıl ise yüzde 43 artışla 83 bin ton kiraz ihracatı gerçekleştiğini söyledi.

Başkan Şahin, Isparta elması için yeni pazarlar keşfetme gerekliliğine vurgu yaparak, Ağustos ayında elma için coğrafi işaret aldıklarını ve "Isparta Elması" adlı bir filmi 6 dilde hazırlayarak 27 farklı ülke Ticaret Müşavirlikleri ve 185 ithalatçı firmaya gönderdiklerini belirtti. Hedef ülkenin Mısır olduğunu ancak pazar arayışlarını genişletmek için çalışmalara devam edeceklerini ifade etti.

Toplantı, ihracatçı üyelerin yaşadığı sorunların çözümü için gerekli bürokratik süreçlerin başlatılması yönünde alınan kararlarla son buldu.