Erken Emeklilik İçin 7 Formül: Bilinmeyen Detaylar!

Erken Emeklilik İçin 7 Formül: Bilinmeyen Detaylar!
ISPARTA
G.Tarihi: 10.12.2023 15:06
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Erken Emeklilik İçin 7 Formül: Bilinmeyen Detaylar!
10 Aralık 2023
Türkiye'de milyonlarca çalışanın hayali, emekli olarak düzenli bir gelire sahip olmak. Ancak, emeklilik tarihini öne çekmenin bazı formülleri olduğunu bilmeyen birçok kişi bulunuyor. Çalışma hayatıyla ilgili mevzuat gereği, emekli olabilmek için belirli bir yıl ve prim süresini doldurmak gerekiyor.
Erkekler için emeklilik hakkı için 25 yıl sigortalılık süresi, kadınlar için ise 20 yıl olarak uygulanıyor. İşe giriş tarihine bağlı olarak belirli bir prim ödeme şartı da bulunmaktadır. 8 Eylül 1999'dan önce sigortalı olanlar için yaş şartı kaldırıldı ve EYT yasası ile emekli olma hakkına sahip oldular.
Ancak, EYT dışındaki sigortalılar için prim ve yıla ilaveten yaş şartı da bulunmaktadır. Ayrıca, hangi kurumdan daha çok prim ödediğiniz de emeklilik tarihini belirleyen önemli bir faktördür; eski adıyla SSK, Bağ-Kur veya Emekli Sandığı mensubu olmanız önemlidir. Birden fazla kurumdan prim ödemişseniz, hesaplama farklılık gösterir.
Ancak, mevcut yasalara göre emeklilik tarihini öne çekmek için birkaç imkan bulunmaktadır. İşte bu imkanları 7 başlık altında toplamak mümkündür:
  1. Çocuklar Avantaj Sağlar:
  • Kadın çalışanlar, çocukları üzerinden prim kazanma imkanına sahiptir. Bu imkan, 3 çocuğa kadar olan süreçte, borçlanma ile 2160 gün, yani 6 yıl kazandırmaktadır. Bu sayede, 3 çocuğu olan bir anne 6 yıl erken emekli olabilir.
  1. Askerlik Öne Çeker:
  • Erkekler için askerlik süresi, yaşı geriye çekerken aynı zamanda prim kazanma imkanı sağlar. Askerlik öncesi borçlanma, sigorta giriş tarihini geriye çeker ve en az 1 yıl önce emeklilik imkanı sunar.
  1. On Yıl Prim Yeterli:
  • Kısmi emeklilik olarak adlandırılan yöntemde, 15 yıl ve 3600 günü dolduranlar daha fazla çalışmadan emekli olabilirler. Bu imkan, 9 Eylül 1999 öncesi sigortalılar için geçerlidir.
  1. Yüzde 60 Rapor Yeter:
  • Çalışırken iş yapma gücünü en az yüzde 60 kaybedenler, sağlık raporu alarak malulen emekli olabilirler. En az 1800 gün prim yeterlidir ve yaş şartı aranmaz.
  1. Vergi İndirimi Yaşı Kaldırır:
  • Engelli çalışanlar, en az yüzde 40 engellilik oranı ile vergi indirimi aldıklarında yaş şartına bakılmaksızın emekli olabilirler.
  1. Yıpranan Kazanır:
  • Ağır işlerde çalışanlar, belirli meslek gruplarındaki çalışanlar, sigortalılık sürelerine gün eklenerek ve işe giriş tarihi geriye çekilerek emeklilik imkanına kavuşabilirler.
  1. Anneye Prim Var:
  • Başkasının bakımına muhtaç derecede engelli çocuğu bulunan annelerin, primlerinin dörtte biri toplam primlere eklenir. Bu süre yaş şartından düşülerek, erken yaşta emekli olma imkanı sağlar.
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