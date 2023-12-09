Binbirevler Mahallesi Kapalı Pazaryeri Açılışa Hazırlanıyor

Isparta Belediyesi, Binbirevler Mahallesi sakinlerinin uzun süredir beklediği Kapalı Pazaryeri projesini tamamladı. Yapılan çalışmalar kapsamında, 3.000 metrekarelik alana sahip pazaryerinin 2.000 metrekarelik bölümü, 7-9 metre yüksekliğinde bir çatı ile kapatıldı. İnşaat sürecinde gerçekleştirilen fore kazık çalışmaları, hafriyat alımları, kolon temel betonu dökümü ve kolon montajları başarıyla tamamlandı.Uzay çatı montajının ardından çatının üst kaplamaları tamamlandı ve aydınlatma sistemleri kuruldu. Ayrıca, pazaryerinin orta kısmında yer alan çeşmenin bakımı da yapılarak hazır hale getirildi. Tabelası asılan pazaryeri, açılış için gün saymaya başlarken, çevre düzenleme çalışmaları da bölgede devam ediyor.Binbirevler Mahallesi sakinleri, yeni kapalı pazaryeri ile birlikte daha modern ve kullanışlı bir alana kavuşacak, alışverişlerini daha rahat ve konforlu bir ortamda gerçekleştirebilecekler. Belediyenin bu proje ile mahalle sakinlerine sunduğu katkılar, bölgedeki yaşam kalitesini artırmaya yönelik önemli adımlardan birini oluşturuyor.