Isparta'da eğitim sürecinin bir parçası olarak sporun önemini vurgulayan Okul Sporları ve diğer federasyonlar, düzenledikleri yarışmalarda Isparta'nın öğrencilerinin büyük başarılara imza attığını gözler önüne serdi. İl Millî Eğitim Müdürü Erhan Baydur, son yıllarda yapılan yoğun çalışmaların meyvelerini topladıklarını belirterek, lisanslı sporcu sayısında ve elde edilen başarılarında gözle görülür bir artış olduğunu ifade etti. Baydur, bu başarının sağlanmasında Vali Aydın Baruş, okul yöneticileri, öğretmenler, veliler ve tüm paydaşlara teşekkür etti.Öğrencilerin sporla iç içe olmalarının artmasıyla birlikte lisanslı sporcu sayısının geçen yıla göre önemli bir artış gösterdiğini belirten Baydur, 6525 olan lisanslı sporcu sayısının belirlenen hedef olan 10.000'e ulaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi. Öğrencilerin sporla ilgilenme sayısındaki artışın, sportif başarılara da yansıdığını vurgulayan Baydur, farklı branşlarda katıldıkları yarı finaller ve finallerde elde ettikleri başarılarla gurur duyduklarını ifade etti. Baydur, öğrencileri başarılarından dolayı tebrik ederek, daha büyük başarılara ulaşmalarını temenni etti.2022-2023 Eğitim Öğretim Yılında sportif faaliyetlerde derece alan öğrencilere düzenlenen törenle plaketleri takdim edildi. İl Millî Eğitim Müdürü Erhan Baydur ve il yöneticileri, öğrencilere başarılarının devam etmesi dileğiyle plaketlerini verdi.