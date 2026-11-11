Isparta Ticaret Borsası heyetinden Hisarcıklıoğlu’na ziyaret

Isparta Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hüdai Şahin, Meclis Başkanı Nevzat Demirel ve beraberindeki meclis üyeleri, TOBB ve Dünya Odalar Federasyonu Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nu ziyaret etti. Görüşmede yeni dönem çalışmaları, Isparta’nın tarım ve hayvancılık potansiyeli ile iş dünyasının geleceği değerlendirildi.

Isparta Ticaret Borsası heyeti, seçimlerin ardından Ankara’da önemli bir ziyarette bulundu. Yönetim Kurulu Başkanı Hüdai Şahin, Meclis Başkanı Nevzat Demirel ve beraberindeki meclis üyeleri, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı ve Dünya Odalar Federasyonu Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ile bir araya geldi.

Ziyarette, Isparta Ticaret Borsası seçimlerinin ardından başlayan yeni dönem ve şehrin ekonomik gelişimine katkı sağlayacak çalışmalar ele alındı.

Hisarcıklıoğlu’ndan Isparta heyetine tebrik

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Isparta Ticaret Borsası seçimlerinde güven tazeleyen Hüdai Şahin, Meclis Başkanı Nevzat Demirel, yönetim kurulu ve meclis üyelerini tebrik etti.

Hisarcıklıoğlu, yeni dönemde Isparta’nın ekonomik ve sosyal gelişimi için bugüne kadar yürütülen çalışmaların başarıyla devam edeceğine inandığını belirterek, seçimlerin şehir ve iş dünyası camiası için hayırlı olmasını diledi.

Hisarcıklıoğlu ayrıca, ülke ve iş dünyasının gelişimi için ortak çalışma ve iş birliğinin önemine dikkat çekti.

Şahin: Üyelerimizin teveccühüne teşekkür ediyoruz

Ziyaretin ardından değerlendirmelerde bulunan Isparta Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hüdai Şahin, seçim sürecinde üyelerden gördükleri desteğe teşekkür etti.

Şahin, borsa organ seçimlerinde üyelerin yaklaşık yüzde 75’inin teveccühünü kazandıklarını belirterek, yeni dönemde de üyelerin menfaatleri doğrultusunda çalışmayı sürdüreceklerini ifade etti.

Isparta’nın tarım ve hayvancılık potansiyelini daha ileriye taşımayı hedeflediklerini vurgulayan Şahin, bu alanlarda yeni proje ve faaliyetlere hız kesmeden devam edeceklerini kaydetti.

2027 TOBB Genel Kurulu mesajı

2027 yılında gerçekleştirilecek TOBB Genel Kurulu’na da değinen Hüdai Şahin, Isparta Ticaret Borsası olarak M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun önderliğinde Türkiye iş dünyasının gelişimine katkı sunmayı sürdüreceklerini belirtti.

Şahin ayrıca, Asya-Pasifik Ticaret ve Sanayi Odaları Konfederasyonu (CACCI) Başkan Vekilliği görevine seçilen Hisarcıklıoğlu’nu tebrik ederek, elde edilen uluslararası başarıdan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Ziyaret, yeni döneme ilişkin karşılıklı iyi dileklerin paylaşılması ve iş birliği mesajlarıyla tamamlandı.