Isparta’da 27 yaşındaki genç evinde ölü bulundu

Isparta Yedişehitler Mahallesi’nde 27 yaşındaki M.Y. evinde ölü bulundu. Olayla ilgili inceleme başlatılırken kesin ölüm nedeni otopsiyle belirlenecek.

Isparta’da 27 yaşındaki genç evinde ölü bulundu
ISPARTA
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Isparta’da 27 yaşındaki genç evinde ölü bulundu

Isparta’nın Yedişehitler Mahallesi’nde yaşanan olayda 27 yaşındaki M.Y., ekipler tarafından evinde hayatını kaybetmiş halde bulundu. Olayla ilgili polis ekipleri tarafından inceleme başlatılırken, kesin ölüm nedeninin otopsi sonucunda belirlenmesi bekleniyor.

Isparta’da akşam saatlerinde meydana gelen olay, Yedişehitler Mahallesi sakinlerini üzüntüye boğdu. 110. Cadde üzerinde bulunan bir ikamette yaşayan 27 yaşındaki M.Y.’den haber alınamaması üzerine durum yetkililere bildirildi.

İhbar üzerine adrese sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri kapıyı açtı

Adrese ulaşan itfaiye ekipleri, daire kapısını açarak diğer ekiplerin içeri girmesini sağladı. Eve giren sağlık görevlilerinin yaptığı kontrollerde M.Y.’nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Kesin ölüm nedeni araştırılıyor

Olay yerinde polis ekipleri tarafından detaylı inceleme gerçekleştirildi. M.Y.’nin cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Olayın meydana geliş koşullarının aydınlatılması için başlatılan inceleme sürüyor.

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