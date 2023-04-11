Isparta Süleyman Demirel Fen Lisesi, hem binasıyla hem de teknoloji atölyesiyle güçlendi

ENGEP Projesi kapsamında Isparta Süleyman Demirel Fen Lisesi'nde modern bir teknoloji atölyesi kuruldu

Isparta Süleyman Demirel Fen Lisesi, teknoloji atölyesiyle öğrencilerine yenilikçi öğretim yöntemleri sunuyor

Çevre okullara da hizmet veren Isparta Süleyman Demirel Fen Lisesi'nin teknoloji atölyesi, proje tabanlı eğitimlere hazır

Isparta Süleyman Demirel Fen Lisesi, depremsellik değerlendirmeleri sonucunda güçlendirilmesine karar verilen okullardan biridir. Güçlendirme çalışmaları tamamlandıktan sonra okul, modern bir atölyeye de sahip oldu. Tekno Tasarım Atölyesi, Isparta Eğitimin Niteliğini Geliştirme Projesi (ENGEP) kapsamında kuruldu ve yaklaşık 250 farklı türde 4500’den fazla parçadan oluşuyor. Atölye, "Yenilikçi öğretim yöntemlerinin ve çoklu öğrenme kavramlarının kullanıldığı eğitim öğretim ortamları oluşturmak" hedefleri doğrultusunda yapıldı. Atölyede, LEGO ile robotik kodlama, Arduino, 3D yazıcı ve temel elektronik alanlarında proje tabanlı eğitimler verilmesi planlanıyor. Bu atölyeden, çevre okullardaki öğrencilerin de faydalanabileceği belirtiliyor.