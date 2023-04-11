OPEC+ grubunun üretim kesintisi kararı sonrası petrol fiyatlarındaki yükseliş, Türkiye'de akaryakıt fiyatlarına da yansıdı. Bu gece yarısından itibaren motorin fiyatlarına 67 kuruş zam yapıldı.

5 Nisan'da benzin fiyatlarına yapılan zamın ardından şimdi de motorin fiyatlarına zam geldi. OPEC+ grubunun mayıs ayından itibaren yıl sonuna kadar günde 1,16 milyon varillik üretim kesintisi kararı, petrol fiyatlarını yükseltti ve akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkiledi.

Fiyat değişikliği sonrasında, motorin fiyatları İstanbul'da 21 lira 10 kuruşa, Ankara'da 21 lira 47 kuruşa ve İzmir'de 21 lira 54 kuruşa yükseldi.

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ve dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Ancak fiyatlar, dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle şirketlere ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

EPDK'nın fiyat değişikliklerini açıklayan tek sendikası olan EPGİS, suç duyurusunda bulunulması sonrası fiyat değişimlerini vatandaşlarla paylaşmayacağını açıklamıştı.