Burdur Ticaret ve Sanayi Odası (BUTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Keyik, kuraklık, deprem felaketleri, sel baskını ve son olarak da şap hastalığıyla karşı karşıya kalındığını belirterek "Her şeye rağmen yaralarımızı hep birlikte sarmaktan, düştüğümüz yerden daha kararlı adımlar atarak kalkmaktan başka çaremiz yok" dedi. Keyik, bu kapsamda Teke Yöresi 8. Canlı Hayvan, Hayvancılık, Tarım Teknolojileri ve Yem Fuarı'nın büyük önem taşıdığını söyledi.GL Platform tarafından tarafından düzenlenen Teke Yöresi 8. Canlı Hayvan, Hayvancılık, Tarım Teknolojileri ve Yem Fuarı, 27-30 Nisan tarihleri arasında Burdur Kapalı Pazaryeri'nde düzenlenecek. Tarım ve hayvancılık sektörünün Burdur ekonomisinin lokomotifi olduğunu belirten Keyik, Burdurlu firmaların ve üreticilerin bir kez daha aynı çatı altında buluşacağını söyledi. Kemik "Fuarlar bir anlamda aynadır, bu vesile ile çiftçilerimizin kısa ve orta vadeli planlarında da kilometre taşı görevini üstleneceğine inanıyoruz" diye konuştu.Üretim yapan, KDV ve istihdam sağlayan, ticari marka olan işletmelerin kesinlikle fuarda yer alması gerektiğinin altını çizen Keyik "Fuara katılacak işletmeler geleceğe dönük vizyonlarını, finansal gelişimlerini ve ileri teknolojilerini sergilemeli, yeni ticari ilişkiler kurmalı. Bilgi ve teknolojiyi üreticimizle buluşturarak, toparlanma dönemindeki üretim ve pazarlamada yeni teknikler tanıtılmalıdır" diye konuştu.Keyik, kurulacak ticari iş birliklerinin ekonomiye direkt ve dolaylı katkı sağlayacağını belirterek şöyle devam etti:"Geçen yıl fuarda önemli adımlar attık, sesimizi Türkiye'ye duyurduk. Bu yıl da fuarımız, Burdur'un tarım ve hayvancılık ile üretim teknolojilerinde söz sahibi bir kent olduğunu perçinleyecektir. Bu sebeple fuarımız yıldan yıla daha fazla önem taşımaktadır"FUARA DAVETBurdurluların dayanışma ruhuyla gerçekleştirilecek olan fuara bu yıl her zamankinden daha fazla sahip çıkması gerektiğini belirten Keyik "Bu sebeplerle üyelerimiz, esnaflarımız ve vatandaşlarımız başta olmak üzere tarım ve hayvancılık sektörünün tüm bileşenlerini fuarımıza bekliyoruz. Biz bu fuarı önemsiyoruz. İş dünyasının temsilcileri olarak bizler, sivil toplum kuruluşlarının üyeleri ve yetkilileri, kamu kurum ve kuruşlarının çalışanları, işletme sahipleri, firmalar ve üniversitemizle birlikte olarak sahada, stantlarımızın başında yer alacak, fuar ziyaretçileriyle bire bir görüşeceğiz. Fuarın ilk yıllarından itibaren elimizi taşın altına koyduk, bu yıl da desteğe devam edeceğiz" dedi.