Isparta Senirkent'te Kamyonet ve Tır Çarpıştı: 1 Ölü, 1 Yaralı



















Isparta'nın Senirkent ilçesinde meydana gelen trafik kazasında kamyonetle tır çarpıştı, olayda 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ise yaralandı. Kaza, Gençali köyü Dörtyol mevkinde gerçekleşti.Edinilen bilgilere göre, Ali Tüysüz (58) yönetimindeki 35 DJH 07 plakalı kamyonet ile Deniz Ç. (45) idaresindeki 06 BEG 984 plakalı tır, bir kavşakta çarpıştı. Kazayı gören vatandaşlar, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde kamyonet sürücüsü Ali Tüysüz'ün hayatını kaybettiği belirlenirken, tır sürücüsü Deniz Ç. ise yapılan ilk müdahalenin ardından Senirkent Devlet Hastanesine kaldırıldı.Ali Tüysüz'ün cenazesi, savcı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının tamamlanmasının ardından Senirkent Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.