​Enerji Bir-Sen ve Ulaştırma Memur-Sen'den Ortak Basın Açıklaması

Toplu sözleşme ikramiyesinin kayıplarıyla birlikte iade edilmesini,

Servis hizmetine dokunulmamasını hatta daha da yaygınlaştırılmasını,

Koruyucu giyim kazanımımızın önündeki engellerin kaldırılmasını,

Fazla çalışma ücretinin yetersizliği dikkate alınarak artırımlı olarak ödenmesini,

Lojman, sosyal tesis ve kampların faydaları dikkate alınarak yaygınlaştırılmasını,

dereceye 3600 ek göstergenin bir an önce hayata geçirilmesini,

Emekli aylıklarında hak kayıplarının giderilmesini ve ücretlerin adil bir seviyeye yükseltilmesini,

Uzun zamandır gündemde olan Mühendislik Meslek Kanununun çıkarılmasını,

Mühendis, mimar, teknik personel ile idari personelin mali, sosyal ve özlük haklarının iyileştirilmesini,

Enerji Bir-Sen ve Ulaştırma Memur-Sen teşkilatları, ortak bir basın açıklaması yaparak mevcut sorunları ve taleplerini dile getirdiler. İşte açıklamanın detayları:"Emeğin ve emekçinin sesi olmak için davetimizi kırmayıp iştirak ettiğiniz için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Zorlu bir sürecin içerisinden geçmekteyiz. Bir tarafta her yıl yeni rekorların yaşandığı yüksek enflasyon, diğer tarafta ise tüm bu kayıpları daha da büyütecek toplu sözleşme hükümlerimizin engellenmesi yer alıyor.Mevcut sorunların çözülmesini beklerken, bürokratik oligarşi tarafından yeni sorunlar üretilip önümüze koyuluyor. Son 20 yıllık süreçte; demokratikleşme, özgürleşme ve sendikal örgütlenme alanında atılan bütün olumlu adımlar geri alınıyor, kazanımlarımıza göz dikiliyor ve hukuk düzeni yıkılıyor. Anayasa ile hüküm altına alınan, uluslararası sözleşmeler ile korunan ve 4688 sayılı Kanun ile yasal çerçevesi belirlenen toplu sözleşme hükümlerimiz uygulanmıyor. Bugün burada bulunmamızın nedeni haklarımıza göz dikilmesidir.Anayasa Mahkemesi tarafından Mart ayında toplu sözleşme ikramiyesi iptal edildi. Kamu görevlilerinin sendikal örgütlenmesini engellemek, sendikal pazarlık gücünü etkisizleştirmek için kamu görevlilerimizden aylık 345 ₺ kesinti yapıldı. Tasarruf tedbirleri ile personel servis hizmetinin kaldırıldığı, koruyucu giyimin engellendiği, fazla çalışma ücretinin kısıtlandığı ve toplu sözleşme hükümlerinin engellendiği görülürken, sosyal hak olan lojman kiralarına ise fahiş artışlar yapılacağı açıklandı.Sosyal hayata etkisi düşünülmeden, toplu sözleşme kazanımı olduğu göz ardı edilerek; servis hizmetinin kaldırılmasını kabul etmiyoruz. Kamu hizmetinin devamlılığını sağlama noktasında önemli bir yere sahip olan servis hizmeti genelge ile kaldırılamaz, tasarruf tedbirlerine konu edilemez. Bir an önce bu yanlıştan dönülmesini bekliyor, hem kamu görevlilerinin hem de esnafımızın olumsuz etkilenmesini istemiyoruz.Koruyucu giyim kazanımımız, 2012 yılından bu yana 12 yıldır sürekli ve sorunsuz uygulanıyor. Madde hükmü diyor ki; 'Kime verileceğine, nasıl verileceğine, ne zaman verileceğine, nasıl muhafaza edileceğine ilişkin usul ve esaslar yetkili sendika ve ilgili kurum tarafından belirlenir.' Madde hükmü açık ve net olmasına rağmen, bu kazanımımız bugün maliye bürokrasisi tarafından yazıyla, daha sonra da genelge ile kısıtlanmaya çalışılıyor. Koruyucu giyim kazanımımızın önündeki tüm haksız, hukuksuz ve yersiz engellemelerin bir an önce kaldırılıp, kamu görevlilerinin haklarının teslim edilmesini bekliyoruz.Fazla çalışma ücreti, tüm sendikalarımızın hizmet kolu toplu sözleşmelerinde 2012 yılından bugüne kadar yer alan bir husustur. Toplu sözleşmelerimizde fiili çalışmaya bağlı olmaksızın ödenmesi öngörülen fazla çalışma ücretleri yıllar sonra bir anda fiili çalışma yapılması şartına bağlanmaya çalışılıyor. Bütçe ile belirlenen ve saat başı 10 lira 10 kuruş olan fazla çalışma ücreti ile bir ekmek bile alınamazken; bu rakamın güncellenmesi yerine kaldırılması ya da ödenmemesi talimatlandırılıyor.Lojman kiralarının rayiç bedeller üzerinden yenilenmesi konusu da tam bir muammadır. Vatandaşlara %25 sınırı getirip, kira artışlarını sınırlamak isteyen devlet, kamu görevlilerine gelince rayiç bedeller üzerinden kira alınsın, sosyal tesis ve kamplar özelleştirilsin diyor. Ocak ayında lojman kiralarına %25 zam yapıldı. Bunun üzerinde bir daha zam yapalım, kamu görevlilerinin gelir sıkıntısını büyütelim diyorlar.Teknik personelin mali ve özlük hakları ile çalışma şartları ortada. Devletimize ve milletimize yaptıkları katkılar herkes tarafından biliniyor. Teknik ve idari personelin mali haklarının yetersizliği, iş sağlığı ve güvenliği noktasındaki eksiklikleri, mesleki sorumluluklarının gereği kamu işvereni tarafından görmezden geliniyor. Teknik ve idari personel ilave iyileştirme bekliyor, çalışma barışının sağlanmasını istiyor.Kamu işveren tarafından söz verilen ve Memur-Sen tarafından kayıt altına alınan; 1. dereceye 3600 ek gösterge konusu hala çözüme kavuşmadı. Emekli aylıklarının düşüklüğünü, emeklilerin kırgınlığını herkes biliyor. 2023 Temmuz ayında verilen seyyanen zammın emekli aylıklarına yansımaması nedeniyle büyük bir adaletsiz ortaya çıktı. Görev aylığı – emekli aylığı arasındaki bağ kopartıldı. Emekli aylıkları pazar, market fiyatlarına yetişemiyor. Emekliler gelir kayıplarını çok derinden hissediyor.Sonuç olarak;İSTİYORUZ.”Enerji Bir-Sen Genel Merkez, Ulaştırma Memur-Sen Ulaştırma Bakanlığı