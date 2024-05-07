''Bahar Bayramı''nda evrensel mesajlar

SDÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Mustafa Genç, hiçbir kanserojen içerik taşımayan, ''Doğa Ana''ya zarar vermeyen; şu ân yükselen bir değer olan sürdürülebilirlik kavramını tüm yönleriyle kapsayan, saf, doğal Kökboyama için tanıtım ve iyi koruma uygulamaları yapmaya devam ettiklerini söylüyor.Prof. Dr. Genç, 6 Mayıs'ın Türkiye Cumhuriyeti ve Makedonya'nın ortak eseri olarak Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) tarafından 2017 yılında ''İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesî''ne dâhil edildiğini anımsattı.Kültürel değerlere sahip çıkmaya devam ettiklerini belirten Genç, yeni nesillere de doğa sevgisi ve korumacı, kapsayıcı yaklaşımı aşılamaya çalıştıklarını ifade etti.Gönen Süleyman Demirel İlkokulu Sınıf Öğretmeni Özlem Dal da çocuklara kökboyama, batik boyama ve Hıdırellez'in önemli kutlama ögelerinden biri olan yumurta boyama etkinliklerini deneyimlemesi nedeniyle mutlu olduklarını söyledi.Gül Gönen Tarımsal Kalkınma Kooperatifi tarafından geleneksel bulgur pilavı pişirme etkinliğinin de düzenlendiği kutlamalarda açık renk saçlı çocuklar indigo boyama ile saçlarının bir bölümünü boyadılar.Gönen Kaymakamı Mehmet Yıldız kadim gelenek Kökboyama hakkında SDÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Genç ve Kültür ve Turizm Bakanlığı Sanatçısı Havva Genç'ten bilgiler aldı.Gönen Kaymakamı Yıldız, UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası olan Bahar Bayramı Hıdırellez hakkında çocuklara temel düzeyde bilgiler verdi.