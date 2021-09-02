İlimizde meydana gelen Çandır yangın afeti başta olmak üzere ülkemizde yaşanan yangın ve sel afetlerinde büyük duyarlılık gösteren sanayi kuruluşlarımız maddi ve manevi önemli desteklerde bulundular.Vali Ömer Seymenoğlu Isparta Organize Sanayi Bölgesi ile Deri Organize Sanayi Bölgesi’ne ziyaretler gerçekleştirerek bölge yönetim kurulları nezdinde tüm sanayicilere özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti. Yaşanan afetlerde birbirine daha da kenetlenen vatandaşlarımızın bu duyarlılığının devam etmesi temennisinde bulunan Vali Seymenoğlu sanayi bölgeleri yönetim kurullarıyla çalışmaları hakkında görüş alış verişinde bulundu.