GÜCÜ ETKİSİNDE
isparta-mobilyaISPARTA OTO EKSPERTİZ

HABER: ISPARTA'DA VANTANDAŞA, ÖĞRENCİYE, ÖĞRETMENE, VELİLERE ÖNEMLİ DUYURU

HABER: ISPARTA'DA VANTANDAŞA, ÖĞRENCİYE, ÖĞRETMENE, VELİLERE ÖNEMLİ DUYURU
ISPARTA
60 Okunma
0
ISPARTA DÜĞÜN SALONLARIISPARTA-TENTE-BRANDA
ISPARTA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN DUYURU
Salgınla mücadelenin başarılı bir şekilde sürdürülmesi için Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun tavsiyeleri göz önünde bulundurularak İçişleri Bakanlığı tarafından alınan tedbirler doğrultusunda;
 
  • 6 Eylül 2021 Pazartesi gününden itibaren aşı süreci tamamlanmayan veya hastalığı geçirmemiş kişilerin; konser, sinema ve tiyatro gibi vatandaşlarımızın toplu olarak bulunduğu faaliyetlere katılımında ya da uçak, otobüs, tren veya diğer toplu ulaşım araçlarıyla gerçekleştirecekleri şehirlerarası seyahatlerinde negatif sonuçlu PCR testi zorunluluğu getirilmiştir.
  • Öğretmenler, eğitim personeli, kantin çalışanları ile öğrenci servislerinin şoför ve rehber personeli gibi öğrencilerle bir araya gelecek kişilerin/görevlilerin aşılı/geçirilmiş hastalık durumunda (Covid19 hastalığı sonrası bilimsel olarak bağışık kabul edilen süreye göre) olmamaları halinde; bu kişilerin haftada iki kez PCR testi ile taramaları yapılacaktır.
  • Belirli alanlara girişte (okul, sinema, tiyatro, konser vb.) ya da şehirlerarası toplu taşıma araçlarını (uçak, tren, otobüs vb.) kullanma sırasında istenilecek PCR negatif test sonucu 18 yaş ve üzeri vatandaşlarımız için uygulanacaktır.
  • PCR negatif test zorunluluğu istenilen alanlara (okul, sinema, tiyatro, konser vb.) girmek isteyen ya da şehirlerarası toplu taşıma araçlarını (uçak, tren, otobüs vb.) kullanacak olan kişiler; PCR negatif test raporu almaları gerekip gerekmediğini Hayat Eve Sığar (HES) uygulaması üzerinden kontrol ederek öğrenebileceklerdir.

İlimizde, PCR negatif test raporu almaları gereken kişilerin PCR testleri Merkez ilçede Şehit Yunus Emre Devlet Hastanesi’nde uygulanacaktır. Şehit Yunus Emre Devlet Hastanesi’nde PCR testi uygulaması için temiz bir alan oluşturulmuş olup COVİD-19 hastalığına yönelik tüm tedbirler alınmıştır. Hastaneye başvuru sırasında vatandaşlarımızın da gereken maske ve mesafe kurallarına uyması ve kurumların hastanede oluşabilecek yoğunluğu göz önünde bulundurarak planlamalarını yapması önem taşımaktadır.
Merkez dışında ilçelerimizde PCR testlerin hastaneleri olan yerlerimizde ilçe Hastanelerinde, diğer yerlerde Toplum Sağlığı Merkezlerinde yapılacaktır.

COVİD-19 salgının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riskin en düşük seviyeye düşürülmesi için salgınla mücadele sürecinin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra yürütülen aşılama faaliyetleri büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle aşısını olmamış veya tamamlamamış tüm vatandaşlarımızı aşı olmaya davet ediyoruz.
İlgililere önemle duyurulur.

Isparta İl Sağlık Müdürlüğü
 
Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Yüzlerce öğrenci ve veliler bu haberi bekliyordu
EZBER BOZAN ÜÇÜNCÜ DOZ AÇIKLAMASI
ISPARTA TÜRKER ET KASAP ŞUBELERİ LEZZETİ GARANTİ EDİYOR!
NANE LİMON AKTAR GURBETÇİLERİN ALIŞVERİŞ MERKEZİ HALİNE GELDİ
HABER: ISPARTA'DA VANTANDAŞA, ÖĞRENCİYE, ÖĞRETMENE, VELİLERE ÖNEMLİ DUYURU
MEB AÇIKLADI İŞTE TATİL VE KARNE TARİHLERİ 2021-2022
Isparta'da uyuşturucu operasyonu
Aranan 112 şahıs Isparta'da yakalandı
Isparta'nın dijital dünyaya açılan kapısı TELALEM
Isparta'da aşı olmayanlar dikkat! Kısıtlama getirildi
ISPARTA'DA AYANOĞLU HALICILIK'TAN ŞOK YAZ KAMPANYASI
Asgari ücretle çalışanlar dikkat! Maaşınız değişebilir...!
Yoğun bakımlarda alarm: Delta varyantından 2 kat daha ölümcül!
ISPARTA HABER: 7 BİN'E YAKIN ÖĞRENCİ SDÜ'YÜ TERCİH ETTİ
Isparta'da şehrin keyfi Funcity ile yükseliyor!
Balıkçılar ‘Vira Bismillah’ dedi, kasalar doldu taştı! İşte fiyatlar...
BAKANLIK'TAN YENİ ''PCR'' KARARI
Günün dikkat çeken haber başlıkları
Isparta Haber: 30 Ağustos Fener Alayında Renkli Görüntüler Ortaya Çıktı
Isparta'da jandarmadan narkotik operasyon!
Isparta'da narkotik operasyon!
HABER: DEPREM ISPARTA'DAN DA HİSSEDİLDİ
Isparta Valiliği'nden çok önemli duyuru!
Zafer Bayramı’nda Aziz Şehitlerimiz ve Kahraman Gazilerimiz Unutulmadı
ISPARTA'DA SEZON ÖNCESİ BALIKÇILARA DENETİM
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Isparta'da Fener Alayı renkli görüntülere sahne olduIsparta'da Fener Alayı renkli görüntülere sahne oldu
Isparta’nın seyir terası, yeni cazibe merkezi Kirazlıdere açıldıIsparta’nın seyir terası, yeni cazibe merkezi Kirazlıdere açıldı
Isparta'da Coşku Dolu 30 Ağustos Zafer Bayramı 2021Isparta'da Coşku Dolu 30 Ağustos Zafer Bayramı 2021
Isparta Lavantası'nda hasat zamanı 2021Isparta Lavantası'nda hasat zamanı 2021
EĞİRDİR TRİATLONU SONA ERDİEĞİRDİR TRİATLONU SONA ERDİ
ISPARTA'DA LAVANTA GÜNLERİ ŞENLİKLERİ YAPILDI 2021ISPARTA'DA LAVANTA GÜNLERİ ŞENLİKLERİ YAPILDI 2021
Isparta'dan başlayan bisiklet festivalinden en güzel karelerIsparta'dan başlayan bisiklet festivalinden en güzel kareler
Isparta'da Fener Alayı renkli görüntülere sahne olduIsparta’nın seyir terası, yeni cazibe merkezi Kirazlıdere açıldıIsparta'da Coşku Dolu 30 Ağustos Zafer Bayramı 2021Isparta Lavantası'nda hasat zamanı 2021EĞİRDİR TRİATLONU SONA ERDİISPARTA'DA LAVANTA GÜNLERİ ŞENLİKLERİ YAPILDI 2021Isparta'dan başlayan bisiklet festivalinden en güzel kareler
isparta-oto-muzik-sistemleri isparta-balikci-restoran-siparis-telefon isparta-telefon-tamiri-aksesuar-yedek-parca isparta-oto-muzik-sistemleri isparta-pastane-yas-pasta-siparisi-baklava isparta-gastro-gaziantep-mutfagi-telefon-siparis isparta-aktar-sifali-bitkiler-kahve-baharat isparta-oto-ekspertiz-sanziman-tamiri-yedek-parca isparta-perde isparta-dugun-salonları-bubble-kids isparta-temizlik-sirketleriisparta-off-road-modifiye-oto-aksesuarisparta-bilardo-bowling-eglence-alani-merkezitürker kapındaisparta-kasap-sarkuteriisparta-mobilya-imalatiISPARTA ONLİNE MAĞAZA AŞIŞVERİŞ SİTESİisparta-mobilya-magazasiısparta gül lokumuısparta cam balkonısparta duşakabinISPARTA bilgisayar tamiriISPARTA motosikletISPARTA egzoz tamiriISPARTA cam balkon, ISPARTA CAM BALKON, ISPARTA uygun avm, ısparta kasap, ISPARTA sineklik, ISPARTA iç giyim, ISPARTA BOYA MALZEMELERİsüpürge toz torbası
Gücü Etkisinde
Isparta Haberleri
Isparta Reklam

ÇOK OKUNANLAR

Günün önemli gelişmeleri...Günün önemli gelişmeleri...27 Ağustos 2021
İçişleri'nden 81 İl Valiliğine genelge! 5 başlık altında gönderildi İçişleri'nden 81 İl Valiliğine genelge! 5 başlık altında gönderildi27 Ağustos 2021
Milyonlarca öğrenci bekliyordu tarih verildiMilyonlarca öğrenci bekliyordu tarih verildi27 Ağustos 2021
Ah benim Ispartam! Kuleönüne tramvay, Hacılara su getirecektiAh benim Ispartam! Kuleönüne tramvay, Hacılara su getirecekti28 Ağustos 2021
Günün dikkat çeken haber başlıklarıGünün dikkat çeken haber başlıkları31 Ağustos 2021
Isparta Belediye Başkanı 30 Ağustos mesajıIsparta Belediye Başkanı 30 Ağustos mesajı27 Ağustos 2021
​ISPARTA VALİSİ ÖMER SEYMENOĞLU’NUN 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI MESAJI​ISPARTA VALİSİ ÖMER SEYMENOĞLU’NUN 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI MESAJI29 Ağustos 2021
Yoğun bakımlarda alarm: Delta varyantından 2 kat daha ölümcül!Yoğun bakımlarda alarm: Delta varyantından 2 kat daha ölümcül!01 Eylül 2021
MEB'den öğretmen adaylarına müjde!MEB'den öğretmen adaylarına müjde!27 Ağustos 2021
DEVRİM NİTELİĞİNDE ÇALIŞMA DEVRİM NİTELİĞİNDE ÇALIŞMA 28 Ağustos 2021
Isparta Valiliği'nden çok önemli duyuru!Isparta Valiliği'nden çok önemli duyuru!30 Ağustos 2021
EĞİRDİR’DE 30 AĞUSTOS HEYECANI YARIN BAŞLIYOREĞİRDİR’DE 30 AĞUSTOS HEYECANI YARIN BAŞLIYOR27 Ağustos 2021
ISPARTA'YA BÜYÜK GURUR… FATMAGÜL'DEN ŞAMPİYONLUKISPARTA'YA BÜYÜK GURUR… FATMAGÜL'DEN ŞAMPİYONLUK27 Ağustos 2021
Isparta'da aşı olmayanlar dikkat! Kısıtlama getirildiIsparta'da aşı olmayanlar dikkat! Kısıtlama getirildi02 Eylül 2021
NANE LİMON AKTAR GURBETÇİLERİN ALIŞVERİŞ MERKEZİ HALİNE GELDİNANE LİMON AKTAR GURBETÇİLERİN ALIŞVERİŞ MERKEZİ HALİNE GELDİ02 Eylül 2021
MEB AÇIKLADI İŞTE TATİL VE KARNE TARİHLERİ 2021-2022MEB AÇIKLADI İŞTE TATİL VE KARNE TARİHLERİ 2021-202202 Eylül 2021
Zafer Bayramı’nda Aziz Şehitlerimiz ve Kahraman Gazilerimiz UnutulmadıZafer Bayramı’nda Aziz Şehitlerimiz ve Kahraman Gazilerimiz Unutulmadı30 Ağustos 2021
Isparta'da 30 Ağustos Zafer Bayramı Coşkuyla Kutlandı 2021Isparta'da 30 Ağustos Zafer Bayramı Coşkuyla Kutlandı 202130 Ağustos 2021
Asgari ücretle çalışanlar dikkat! Maaşınız değişebilir...!Asgari ücretle çalışanlar dikkat! Maaşınız değişebilir...!01 Eylül 2021
HABER: DEPREM ISPARTA'DAN DA HİSSEDİLDİHABER: DEPREM ISPARTA'DAN DA HİSSEDİLDİ31 Ağustos 2021