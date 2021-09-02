ISPARTA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN DUYURU

6 Eylül 2021 Pazartesi gününden itibaren aşı süreci tamamlanmayan veya hastalığı geçirmemiş kişilerin; konser, sinema ve tiyatro gibi vatandaşlarımızın toplu olarak bulunduğu faaliyetlere katılımında ya da uçak, otobüs, tren veya diğer toplu ulaşım araçlarıyla gerçekleştirecekleri şehirlerarası seyahatlerinde negatif sonuçlu PCR testi zorunluluğu getirilmiştir.

Öğretmenler, eğitim personeli, kantin çalışanları ile öğrenci servislerinin şoför ve rehber personeli gibi öğrencilerle bir araya gelecek kişilerin/görevlilerin aşılı/geçirilmiş hastalık durumunda (Covid19 hastalığı sonrası bilimsel olarak bağışık kabul edilen süreye göre) olmamaları halinde; bu kişilerin haftada iki kez PCR testi ile taramaları yapılacaktır.

Belirli alanlara girişte (okul, sinema, tiyatro, konser vb.) ya da şehirlerarası toplu taşıma araçlarını (uçak, tren, otobüs vb.) kullanma sırasında istenilecek PCR negatif test sonucu 18 yaş ve üzeri vatandaşlarımız için uygulanacaktır.

PCR negatif test zorunluluğu istenilen alanlara (okul, sinema, tiyatro, konser vb.) girmek isteyen ya da şehirlerarası toplu taşıma araçlarını (uçak, tren, otobüs vb.) kullanacak olan kişiler; PCR negatif test raporu almaları gerekip gerekmediğini Hayat Eve Sığar (HES) uygulaması üzerinden kontrol ederek öğrenebileceklerdir.

Isparta İl Sağlık Müdürlüğü

Salgınla mücadelenin başarılı bir şekilde sürdürülmesi için Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun tavsiyeleri göz önünde bulundurularak İçişleri Bakanlığı tarafından alınan tedbirler doğrultusunda;İlimizde, PCR negatif test raporu almaları gereken kişilerin PCR testleri Merkez ilçede Şehit Yunus Emre Devlet Hastanesi’nde uygulanacaktır. Şehit Yunus Emre Devlet Hastanesi’nde PCR testi uygulaması için temiz bir alan oluşturulmuş olup COVİD-19 hastalığına yönelik tüm tedbirler alınmıştır. Hastaneye başvuru sırasında vatandaşlarımızın da gereken maske ve mesafe kurallarına uyması ve kurumların hastanede oluşabilecek yoğunluğu göz önünde bulundurarak planlamalarını yapması önem taşımaktadır.Merkez dışında ilçelerimizde PCR testlerin hastaneleri olan yerlerimizde ilçe Hastanelerinde, diğer yerlerde Toplum Sağlığı Merkezlerinde yapılacaktır.COVİD-19 salgının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riskin en düşük seviyeye düşürülmesi için salgınla mücadele sürecinin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra yürütülen aşılama faaliyetleri büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle aşısını olmamış veya tamamlamamış tüm vatandaşlarımızı aşı olmaya davet ediyoruz.İlgililere önemle duyurulur.