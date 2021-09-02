NANE LİMON AKTAR GURBETÇİLERİN ALIŞVERİŞ MERKEZİ HALİNE GELDİ
Isparta'ya gelen gurbetçiler dönüş öncesi yöresel ürünlere rağbet gösteriyor
Yurt dışında yaşayan ve yıllık tatillerini geçirmek için memleketleri Isparta'ya gelen gurbetçiler, dönerken memleketin kokusunu, tadını hissedecekleri yöresel ürünleri de yanlarında götürüyor.
Alışveriş için tarihi güzellikleriyle gezilecek mesirelik yerlerini tercih eden gurbetçiler, tatil dönüşlerinde yanlarına memleketlerinde üretilen yöresel ürünleri beraberinde götürmeyi tercih ediyor.
Gurbetçiler, hediyelik eşyaların yanı sıra aktarlara uğrayıp bağışıklık sitemini güçlendiren ürünleri (pekmez, pestil, ceviz, kurutulmuş sebze gibi) memlekete özgü ürünleri, yaşadıkları yerlere götürüyor.
Almanya'dan, Fransa'dan, Belçika'dan ve Dünyanın 4 bir yanından memleketi Isparta'ya'a tatil için gelen yerli ve yabancı turistler
yaşadığı ülkelere özel ürünleri beraberinde götürürüyor.
İstediği her baharatı,yöresel, bitkisel tıbbi ürünleri Nane Limon Aktar'da bulabildiğini ifade eden müşteriler:;
"Isparta'da, adaçayı, dut, pekmez, propolis, kuru sebze, kahve, baharat hepsini aldık. Hepsi organik. Paketliyoruz. Götürüyoruz. Bir sene yiyoruz. Bir sene bitti mi yine geliyoruz. Bu ürünlerle orada özlem gideriyoruz. Genellikle yazın geliyoruz memleketimize. Buraya gelmeden olmuyor. Gelmeyince o yıl izin yapmış saymıyoruz. Dünyanın neresine giderseniz gidin memleketinize gelmediğiniz zaman izin sayılmıyor. Çünkü en azından aldığınız şeyleri çıkartıp yediğiniz zaman gerçekten çok hoş oluyor." diyorlar.
Memleketinin organik ürünlerini tercih ettiğini belirten turistler, "Isparta'da yetiştiğimiz için orada ne yesek yöresel ürünlerimizi özlüyoruz. Tadına bakmak istiyoruz. Geçen sene salgından dolayı bütün dünya kapalıydı. O yüzden biz de gelemedik. Özellikle bu yıl yoğun turist akını vardı. Biz de ilk fırsatta geldik."
Nane limon Aktar Yöneticisi ve Bitki Uzmanı Leyla Öztürk;
"Yöresel ürünler şu anda Isparta'da en çok revaçta olan ürünler. Sezon aslında kötü başladı. İşletmemiz bu sene salgın önlemlerinin esnetilmesi sonucu gurbetçilerimizin ana merkezi haline geldi. Gurbetçilerin yoğun olarak Bağışıklık sistemini güçlendiren ürünleri, şifalı btkilerden oluşan karışımlşarı,bitkisel zayıflama, cilt bakım ürünleri ve yöresel ürünleri alıyor. Bunlar Nane Limon Aktar'da her an mevcut. Bu sene yoğun geçti. Bu yoğunluk halen devam ediyor. Esnafımız gurbetçilerin gelmesiyle rahatladı. Gurbetçilerimiz büyük bir yaraya merhem oldu diyebiliriz." Dedi.
Adres: Pirimehmet mahallesi 1740. Sk. No:16 ISPARTA
Telefon: (0246) 232 69 69