NANE LİMON AKTAR GURBETÇİLERİN ALIŞVERİŞ MERKEZİ HALİNE GELDİ



Isparta'ya gelen gurbetçiler dönüş öncesi yöresel ürünlere rağbet gösteriyor



Yurt dışında yaşayan ve yıllık tatillerini geçirmek için memleketleri Isparta'ya gelen gurbetçiler, dönerken memleketin kokusunu, tadını hissedecekleri yöresel ürünleri de yanlarında götürüyor.

Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle geçen yıl memleketlerine gelemeyen gurbetçiler, yeni normalleşmeyi fırsat bilip tatillerini memleketlerinde geçiriyor.Alışveriş için tarihi güzellikleriyle gezilecek mesirelik yerlerini tercih eden gurbetçiler, tatil dönüşlerinde yanlarına memleketlerinde üretilen yöresel ürünleri beraberinde götürmeyi tercih ediyor.Gurbetçiler, hediyelik eşyaların yanı sıra aktarlara uğrayıp bağışıklık sitemini güçlendiren ürünleri (pekmez, pestil,, kurutulmuş sebze gibi) memlekete özgü ürünleri, yaşadıkları yerlere götürüyor.Almanya'dan, Fransa'dan, Belçika'dan ve Dünyanın 4 bir yanından memleketi Isparta'ya'a tatil için gelen yerli ve yabancı turistleryaşadığı ülkelere özel ürünleri beraberinde götürürüyor.İstediği her baharatı,yöresel, bitkisel tıbbi ürünleri Nane Limon Aktar'da bulabildiğini ifade eden müşteriler:;diyorlar.Memleketinin organik ürünlerini tercih ettiğini belirten turistler, "Isparta'da yetiştiğimiz için orada ne yesek yöresel ürünlerimizi özlüyoruz. Tadına bakmak istiyoruz. Geçen sene salgından dolayı bütün dünya kapalıydı. O yüzden biz de gelemedik. Özellikle bu yıl yoğun turist akını vardı. Biz de ilk fırsatta geldik.""Yöresel ürünler şu anda Isparta'da en çok revaçta olan ürünler. Sezon aslında kötü başladı. İşletmemiz bu sene salgın önlemlerinin esnetilmesi sonucu gurbetçilerimizin ana merkezi haline geldi. Gurbetçilerin yoğun olarak Bağışıklık sistemini güçlendiren ürünleri, şifalı btkilerden oluşan karışımlşarı,bitkisel zayıflama, cilt bakım ürünleri ve yöresel ürünleri alıyor. Bunlar Nane Limon Aktar'da her an mevcut. Bu sene yoğun geçti. Bu yoğunluk halen devam ediyor. Esnafımız gurbetçilerin gelmesiyle rahatladı. Gurbetçilerimiz büyük bir yaraya merhem oldu diyebiliriz." Dedi.Pirimehmet mahallesi 1740. Sk. No:16 ISPARTA