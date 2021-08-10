Bugün, 10.08.2021 20:28
°C
Üye Girişi
Üye Ol
Toggle navigation
ISPARTA HABER AJANSI
BIST
1345
%1.13
USD
8,3255
%0.55
EURO
10,0324
%0.89
Altın
478,740
%0.26
ISPARTA
SON DAKİKA
BURDUR
ANTALYA
TÜRKİYE
Firma Rehberi
İlanlar
GALERİ
VİDEO
Anasayfa
ISPARTA
ISPARTA SALLANDI: DEPREM!
ISPARTA SALLANDI: DEPREM!
ISPARTA
Tarih:
10.08.2021 17:43
33 Okunma
0
Paylaş
0
Tweet
0
Paylaş
0
+1
-
+
ISPARTA SALLANDI
Isparta
’da saat 12:55’te merkez üssü Eğirdir Yuvalı olan 1.4 büyüklüğünde
deprem
meydana geldi.. Depremin derinliği 7.8 olarak ölçüldü.
Facebook
Twitter
Google+
Tumblr
Blogger
Yazdır
« Önceki Haber
Isparta, sosyal, kültürel ve sportif alanda yükselen bir değer olacak
Sonraki Haber »
Isparta'da ücretsiz etkinlik
Yorumlar
0
Onay Bekleyenler
0
Yorum Ekle
Facebook
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
TÜMÜ
FOTO GALERİ
ISPARTA'DA LAVANTA GÜNLERİ ŞENLİKLERİ YAPILDI 2021
Isparta'dan başlayan bisiklet festivalinden en güzel kareler
ISPARTA 32 SPOR ŞAMPİYON OLDU KUPAYI ALDI
Isparta'da 19 Mayıs Coşkuyla Kutlandı 2021
17 Günlük Tam Kapanma Başladı. Meydanlar, Sokaklar Boş Kaldı
Isparta'da doğa sporları resim sergisi
Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi Isparta’da foto haber
,
,
,
,
,
,
Gücü Etkisinde
Isparta Haberleri
Isparta Reklam
ÇOK OKUNANLAR
Isparta'da dağ yolu geçici olarak trafiğe kapatıldı
05 Ağustos 2021
Isparta'da bir kadın silahla vuruldu
08 Ağustos 2021
Ali Kurt Hayatını Kaybetti
09 Ağustos 2021
EĞİRDİR'DE KOVADA MİLLİ PARKINDA YANGIN
03 Ağustos 2021
Meteorlojiden Isparta, Antalya ve çevresi için önemli haber
04 Ağustos 2021
BU DA YANGIN SÖNDÜRME TANKI
07 Ağustos 2021
ISPARTA’DA ÇIKAN YANGINLAR İLE İLGİLİ SON BİLGİLER
04 Ağustos 2021
ISPARTA VALİLİĞİ'NDEN YENİ DUYURU
04 Ağustos 2021
Kimlik ve ehliyette yeni dönem! İptal etmeniz şart
08 Ağustos 2021
HANGİ YUMURTA DAHA ORGANİK?
06 Ağustos 2021
GÜNÜN HABERLERİ - GÜNCEL GELİŞMELER
05 Ağustos 2021
Emekliliğinizi iptale kadar götürebilir
08 Ağustos 2021
ISPARTA'DAKİ O YANGIN KONTROL ALINIP SÖNDÜRÜLDÜ
04 Ağustos 2021
Bakan'dan Isparta'daki yangınlara ilişkin açıklama
07 Ağustos 2021
ISPARTA VALİLİĞİ ORMAN YANGINI YARDIM KAMPANYASI
05 Ağustos 2021
BİNLERCE SEÇENEK ISPARTA'DA ENZA HOME'DA
04 Ağustos 2021
Isparta Haber: Saygın Gargın'dan önemli paylaşım
04 Ağustos 2021
BAKAN KOCA: "HENÜZ YETERLİ DEĞİL"
06 Ağustos 2021
O ÜLKELERDEN ISPARTA'YA YENİ UÇAKLAR GELİYOR
05 Ağustos 2021
Kovada Yangını Büyümeden Söndürüldü
05 Ağustos 2021
Son Dakika
RSS
Sitene Ekle
Haber Arşivi
Künye
İletişim
Facebook
Twitter
Copyright © 2021 ISPARTA HABER AJANSI. Tüm hakları saklıdır
Isparta en son dakika yerel haber sitesi. Merkez, 32, ajans, gazete, reklam ve Türkiye güncel internet siteleri haberleri için tıklayın Isparta Haber ve Reklam Ajansı. Türkiye, Şehir ve İlçelerdeki Son Dakika Gelişmeleri Haber Sitemizde.
Isparta Haber ve Reklam Ajansı
Isparta Haber
/
isparta haber
Gücü Etkisinde
Isparta son dakika
Isparta Haber Sitesi
Isparta Haber
Isparta Haberleri