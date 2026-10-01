Havacılık sektöründen Isparta’ya yatırım! Yeni adres Atabey OSB Aerofix Havacılık, Isparta Deri İhtisas ve Karma OSB’nin Atabey 4. Etap genişleme alanına yatırım yapacak. Yatırımın ayrıntıları merak ediliyor.