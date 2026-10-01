Havacılık sektöründen Isparta’ya yatırım! Yeni adres Atabey OSB

Aerofix Havacılık, Isparta Deri İhtisas ve Karma OSB’nin Atabey 4. Etap genişleme alanına yatırım yapacak. Yatırımın ayrıntıları merak ediliyor.

Havacılık sektöründen Isparta’ya yatırım! Yeni adres Atabey OSB
ISPARTA
G.Tarihi: 21.10.2026 22:51
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Havacılık sektöründen Isparta’ya yatırım! Yeni adres Atabey OSB

Isparta Deri İhtisas ve Karma Organize Sanayi Bölgesi’nin Atabey 4. Etap genişleme alanı, Aerofix Havacılık’ın yatırım kararıyla gündeme geldi. OSB Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Afif Marulcu, havacılık sektöründeki yatırımın kentin sanayi altyapısı ve üretim potansiyeli açısından önemli olduğunu belirtti.

Isparta’da sanayi yatırımlarını artırmaya yönelik çalışmalar kapsamında havacılık sektöründen yeni bir yatırım kararı geldi. Aerofix Havacılık’ın, Isparta Deri İhtisas ve Karma Organize Sanayi Bölgesi Atabey 4. Etap genişleme alanında yatırımcılar arasına katılacağı açıklandı.

Yatırım kararı, Isparta’nın üretim kapasitesini geliştirme ve farklı sektörlerdeki sanayi yatırımlarını bölgeye çekme hedefleri açısından dikkat çekti.

Aerofix Havacılık’ın yeni adresi Atabey OSB

Isparta Deri İhtisas ve Karma Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Afif Marulcu, Aerofix Havacılık’ın Atabey 4. Etap genişleme alanına yatırım yapma kararını değerlendirdi.

Marulcu, teknoloji odaklı ve katma değerli yatırımlara ev sahipliği yapmaya devam ettiklerini belirterek havacılık sektöründe faaliyet gösteren şirketin OSB yatırımcıları arasına katılmasının kent açısından önemli oldu

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Havacılık sektöründen Isparta’ya yatırım! Yeni adres Atabey OSB
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