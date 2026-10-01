Isparta Onur Yağmur Olukları | Çatı ve Oluk Sistemleri

Yağmur suyu tahliyesinden çatı bakımına kadar Isparta ve çevresinde hizmet.

Yağışlı günler başlamadan önlem alın. Sağlam oluklar ve doğru su tahliye sistemleri, binaların yağmur suyuna karşı korunmasına yardımcı olur.

Sonbahar ve kış aylarında yağışlarla birlikte çatı ve oluk sistemlerinin önemi artıyor. Tıkanan oluklar, yıpranan bağlantılar ve sorunlu su tahliye hatları, bina cephelerinde su birikmesine ve istenmeyen hasarlara neden olabiliyor.

Isparta’da hizmet veren Onur Yağmur Olukları, çatı ve yağmur suyu tahliye sistemlerine yönelik uygulamalarıyla ev ve iş yerlerinin mevsim koşullarına hazırlanmasına destek oluyor.

Çatınız için ihtiyacınız olan çözümler

Yeni oluk montajından mevcut sistemlerin yenilenmesine kadar farklı ihtiyaçlara yönelik hizmetler sunuluyor.

Oluk montajı ve yenileme Yeni oluk sistemleri ve mevcut olukların yenilenmesine yönelik uygulamalar.

Çatı dereleri ve baca kenarları Yağmur suyunun sorun oluşturabileceği birleşim noktalarına yönelik çözümler.

İniş boruları ve plastik boru sistemleri Yağmur suyunun çatıdan zemine doğru şekilde aktarılmasına yönelik uygulamalar.

Çatı onarımı ve bakımı Çatılarda ihtiyaç duyulan bakım ve onarım çalışmalarına yönelik hizmetler.

Isparta’dan çevre illere hizmet

Onur Yağmur Olukları; Isparta’nın yanı sıra Burdur, Dinar, Sandıklı, Denizli ve Antalya başta olmak üzere farklı bölgelerde hizmet sunuyor.

Çatı ve oluk sistemlerinde uygun malzeme ve doğru uygulama, yağmur suyunun tahliyesine yardımcı olurken yapının dış görünümünün korunmasına da katkı sağlayabiliyor.