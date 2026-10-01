Isparta Onur Yağmur Olukları | Çatı ve Oluk Sistemleri

Kış kapıda! Çatınız yağışlara hazır mı?
Yağmur suyu tahliyesinden çatı bakımına kadar Isparta ve çevresinde hizmet.
Yağışlı günler başlamadan önlem alın. Sağlam oluklar ve doğru su tahliye sistemleri, binaların yağmur suyuna karşı korunmasına yardımcı olur.
Sonbahar ve kış aylarında yağışlarla birlikte çatı ve oluk sistemlerinin önemi artıyor. Tıkanan oluklar, yıpranan bağlantılar ve sorunlu su tahliye hatları, bina cephelerinde su birikmesine ve istenmeyen hasarlara neden olabiliyor.
Isparta’da hizmet veren Onur Yağmur Olukları, çatı ve yağmur suyu tahliye sistemlerine yönelik uygulamalarıyla ev ve iş yerlerinin mevsim koşullarına hazırlanmasına destek oluyor.
Çatınız için ihtiyacınız olan çözümler
Yeni oluk montajından mevcut sistemlerin yenilenmesine kadar farklı ihtiyaçlara yönelik hizmetler sunuluyor.
Oluk montajı ve yenileme
Yeni oluk sistemleri ve mevcut olukların yenilenmesine yönelik uygulamalar.
Çatı dereleri ve baca kenarları
Yağmur suyunun sorun oluşturabileceği birleşim noktalarına yönelik çözümler.
İniş boruları ve plastik boru sistemleri
Yağmur suyunun çatıdan zemine doğru şekilde aktarılmasına yönelik uygulamalar.
Çatı onarımı ve bakımı
Çatılarda ihtiyaç duyulan bakım ve onarım çalışmalarına yönelik hizmetler.
Isparta’dan çevre illere hizmet
Onur Yağmur Olukları; Isparta’nın yanı sıra Burdur, Dinar, Sandıklı, Denizli ve Antalya başta olmak üzere farklı bölgelerde hizmet sunuyor.
Çatı ve oluk sistemlerinde uygun malzeme ve doğru uygulama, yağmur suyunun tahliyesine yardımcı olurken yapının dış görünümünün korunmasına da katkı sağlayabiliyor.
Kış gelmeden çatınızı kontrol ettirin!
Oluk, çatı deresi, iniş borusu ve bakım ihtiyaçlarınız için iletişime geçin.
Adres
Sanayi Mahallesi, Konur Bahçesi, 131. Cadde No: 16, Isparta
Telefon
Isparta ve çevre illerde çatı, oluk ve yağmur suyu tahliye sistemleri için Onur Yağmur Olukları ile iletişime geçebilirsiniz.