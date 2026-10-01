Isparta’da girişimcilere KOSGEB desteği! 2 milyon 250 bin TL’ye kadar fırsat

Isparta’da girişimcilere KOSGEB desteği! İş geliştirme desteği 2 milyon 250 bin TL’ye ulaşıyor. 2026 üçüncü dönem başvuruları 31 Ekim’de sona eriyor.

Isparta’da girişimcilere KOSGEB desteği! 2 milyon 250 bin TL’ye kadar fırsat
ISPARTA
G.Tarihi: 21.10.2026 22:51
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Isparta’da girişimcilere KOSGEB desteği! 2 milyon 250 bin TL’ye kadar fırsat

KOSGEB’in Girişimci Destek Programı kapsamında işletmelere 2 milyon 250 bin TL’ye kadar iş geliştirme desteği sunuluyor. Isparta’da 2024 yılından bu yana 200 işletme iş kurma desteğinden, 36 firma ise iş geliştirme desteğinden yararlandı. 2026 yılının üçüncü dönem başvuruları için son tarih 31 Ekim olarak açıklandı.

Isparta’da kendi işini kurmak veya mevcut işletmesini büyütmek isteyen girişimciler için KOSGEB destekleri önemini koruyor. Yenilenen Girişimci Destek Programı kapsamında yeni işletmelerin kurulması, mevcut işletmelerin geliştirilmesi ve girişimcilerin finansmana erişiminin kolaylaştırılması hedefleniyor.

Programda iş kurma desteği, iş geliştirme desteği ve iş geliştirme faiz veya kâr payı desteği olmak üzere üç temel destek mekanizması bulunuyor.

İş kurmak isteyenlere geri ödemesiz destek

KOSGEB’in iş kurma desteği, uygun şartları taşıyan girişimcilere geri ödemesiz olarak sunuluyor. Program kapsamında işletmelerin kuruluş süreçlerine ilişkin giderlerinin yanı sıra belirli koşullarda performans desteği de sağlanabiliyor.

Dijital şirketler için platform kayıt ücretleri de destek kapsamında karşılanabiliyor. Belirli girişimci gruplarına yönelik performans desteği kapsamında ise 8 brüt asgari ücrete kadar destek imkânı bulunuyor.

İş kurma desteğine işletmenin kuruluş tarihinden itibaren bir yıl içinde başvuru yapılması gerekiyor. İş geliştirme desteğinde ise başvuru süresi kuruluş tarihinden itibaren üç yıl olarak uygulanıyor.

Teknogirişim rozeti bulunan işletmeler için iş geliştirme ve iş geliştirme faiz veya kâr payı desteğinde kuruluş süresi şartına ilişkin istisnalar bulunuyor. Ayrıca 16 Aralık 2024 ve sonrasında kurulan işletmeler için belirtilen özel koşullar çerçevesinde, bir yıllık başvuru şartı aranmaksızın 31 Aralık 2026’ya kadar iş kurma desteğine başvuru imkânı sağlanıyor.

2 milyon 250 bin TL’ye kadar iş geliştirme desteği

Girişimcilerin en çok dikkatini çeken desteklerden biri, üst limiti 2 milyon 250 bin TL olan iş geliştirme desteği.

Program kapsamında uygun bulunan projelerde personel, makine, teçhizat, tesisat, kalıp, yazılım ve çeşitli hizmet alımı giderleri desteklenebiliyor. Eğitim, danışmanlık, belgelendirme, test ve analiz, pazarlama, tasarım ve sınai mülkiyet haklarına ilişkin giderler de destek kapsamına alınabiliyor.

İş geliştirme desteğinde destek oranı yüzde 80 olarak uygulanıyor. Girişimcinin genç, kadın, engelli, gazi veya birinci derecede şehit yakını olması durumunda destek üst limitine 250 bin TL ilave edilebiliyor.

Bu desteğin geri ödemeli olduğu belirtilirken geri ödemelerin 24 aylık program süresinin tamamlanmasından 12 ay sonra başladığı ve geri ödemelerde faiz veya komisyon uygulanmadığı ifade ediliy

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